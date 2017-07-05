Красноярский цирк стал площадкой Культурной универсиады-2019

КРАСНОЯРСК, 5 июля 2017 г. /Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019/. В ходе визита в Красноярск директора "Росгосцирка" Дмитрия Иванова состоялась рабочая встреча с руководителем Дирекции Зимней универсиады-2019 Максимом Уразовым. На совещании обсуждали реализацию мероприятий культурной универсиады на площадке красноярского цирка, а также необходимость капитального ремонта здания и благоустройство уличной территории.

"В Красноярске единственный цирк, поэтому он должен быть по-своему уникальным, оригинальным, а главное – у зрителей должно создаваться настроение праздника. Мы все сделаем для того, чтобы к Зимней универсиаде-2019 обновленный цирк распахнул свои двери и показал первые представления во время такого знакового международного события", - отметил Дмитрий Иванов.

Осенью этого года планируется приступить к работам по капитальному ремонту здания. В итоге обновится фасад цирка, на котором появится современная подсветка. Рядом разобьют скверы, установят арт-объекты, реконструируют фонтан. Изменения коснутся и внутренних помещений. В зрительном зале установят удобные кресла, современное световое и звуковое оборудование, что позволит показывать не только цирковые программы, но и устраивать настоящие шоу. Цирк превратится в мультикультурную площадку.

"К Зимней универсиаде 2019 года Красноярский цирк станет одной из главных достопримечательностей города наряду с Татышев-парком и заповедником "Столбы", на его площадке пройдут мероприятия Культурной универсиады-2019. А после проведения Студенческих игр городу останется хорошее наследие в виде современной площадки", - отметил руководитель дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады-2019 в Красноярске Максим Уразов.

"Культурная универсиада-2019" – это программа культурно-просветительских мероприятий (выступление творческих коллективов, выставки, экскурсии), которые пройдут на различных площадках Красноярска в период Студенческих игр.

Дополнительная информация по тел.: 8-923-351-2019, Татьяна Богданова (пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019).