Объем применяемых бактериофагов в зонах наводнения в Тюменской области вырос в 40 раз

Мутко: Дзюба и Кокорин находятся в расширенном списке кандидатов в сборную РоссииСпорт 5 июля, 15:45
Мутко: российские телеканалы могут заплатить за телеправа ЧМ-2018 не больше $40 млнСпорт 5 июля, 15:40
От "Искателей"до "Зубра": пять главных произведений Даниила ГранинаКультура 5 июля, 15:40
Первая парусная регата в Чечне проходит при информподдержке ТАССНовости агентства 5 июля, 15:38
Мутко: работа по созданию инфраструктуры для олимпийских видов спорта продолжитсяСпорт 5 июля, 15:36
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства участка ВСМ от Москвы до ВладимираТранспорт 5 июля, 15:33
Мутко: лимит на легионеров в РФПЛ не обязательно будет по схеме "10+15"Спорт 5 июля, 15:32
Мутко: Федерация бокса России имеет хорошие шансы на проведение ЧМ-2019 в СочиСпорт 5 июля, 15:29
На Среднем Урале планируют продолжить восстановление единственного в регионе кремляНовости Урала 5 июля, 15:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В Тюменской области в районах наводнений, вызванных паводками, количество применяемых дизентерийных, сальмонеллёзных и интести-бактериофагов производства НПО "Микроген" Национальной иммунобиологической компании (входит в Госкорпорацию Ростех) в период с мая по июль 2017 года выросло в 40 раз.
На сегодняшний день профилактику с использованием бактериофагов прошли более 4000 жителей области, включая 700 детей. В мае этого года в условиях чрезвычайной ситуации в пунктах временного размещения и в зонах подтопления профилактика бактериофагами была проведена у 100 человек.
"Такой рост вызван эффективностью использования данного типа лекарственных препаратов в борьбе с кишечными и другими заболеваниями, что доказано на примере других регионов. В Приморском крае, регионах Дальнего востока, в Хакассии в 2016 году препараты помогли сдержать вспышки кишечных инфекций. Если говорить о периоде с 2014 по 2016 годы, то благодаря аналогичной и своевременной профилактике заражения дизентерией удалось избежать более 67 тысячам человек", – сообщила генеральный директор "Нацимбио" Марьям Хубиева.
Лечебные препараты бактериофаги в паводковых районах применяются для предотвращения возможных массовых вспышек инфекционных заболеваний. НПО "Микроген" является единственным в России производителем лечебных препаратов бактериофагов. Сегодня предприятие разрабатывает первый в мировой практике универсальный бактериофаг от гнойно-воспалительных ЛОР-заболеваний, хирургических инфекций, инфекционных заболеваний детей первого года жизни, дисбактериоза кишечника и других болезней, вызванных бактериями рода Enterobacter.