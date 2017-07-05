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Объем применяемых бактериофагов в зонах наводнения в Тюменской области вырос в 40 раз

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5 июля, 15:09 UTC+3

Такой рост вызван эффективностью использования данного типа лекарственных препаратов в борьбе с кишечными и другими заболеваниями

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© Михаил Почуев/ТАСС

В Тюменской области в районах наводнений, вызванных паводками, количество применяемых дизентерийных, сальмонеллёзных и интести-бактериофагов производства НПО "Микроген" Национальной иммунобиологической компании (входит в Госкорпорацию Ростех) в период с мая по июль 2017 года выросло в 40 раз.

На сегодняшний день профилактику с использованием бактериофагов прошли более 4000 жителей области, включая 700 детей. В мае этого года в условиях чрезвычайной ситуации в пунктах временного размещения и в зонах подтопления профилактика бактериофагами была проведена у 100 человек.

"Такой рост вызван эффективностью использования данного типа лекарственных препаратов в борьбе с кишечными и другими заболеваниями, что доказано на примере других регионов. В Приморском крае, регионах Дальнего востока, в Хакассии в 2016 году препараты помогли сдержать вспышки кишечных инфекций. Если говорить о периоде с 2014 по 2016 годы, то благодаря аналогичной и своевременной профилактике заражения дизентерией удалось избежать более 67 тысячам человек", – сообщила генеральный директор "Нацимбио" Марьям Хубиева.

Лечебные препараты бактериофаги в паводковых районах применяются для предотвращения возможных массовых вспышек инфекционных заболеваний. НПО "Микроген" является единственным в России производителем лечебных препаратов бактериофагов. Сегодня предприятие разрабатывает первый в мировой практике универсальный бактериофаг от гнойно-воспалительных ЛОР-заболеваний, хирургических инфекций, инфекционных заболеваний детей первого года жизни, дисбактериоза кишечника и других болезней, вызванных бактериями рода Enterobacter. 

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