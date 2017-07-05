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Эвакуированные из-за угрозы затопления лагеря в Домбае дети вернулись на базу отдыха

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5 июля, 16:13 UTC+3
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ЧЕРКЕССК, 5 июля. /ТАСС/. Дети и воспитатели, эвакуированные в среду утром из лагеря в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии (КЧР) из-за возможного подтопления, вернулись на базу отдыха. Угрозы для их безопасности нет, сообщили ТАСС в Министерстве труда и социального развития.

"Из-за поднятия уровня воды в реке Аманауз был подтоплен только двор гостиницы "Адель", в котором организован детский лагерь. Само здание не пострадало. Очистка территории проведена оперативно, и дети уже находятся на базе отдыха. Их безопасности ничто не угрожает", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что никто из родителей пока не забрал детей в связи с происшествием. В министерстве добавили, чтобы лично проконтролировать обстановку в эвакуированный детский лагерь и еще две турбазы, где отдыхают дети, выезжал глава ведомства Мурадин Кемов.

"В Домбае сейчас отдыхают более 200 детей, все они жители КЧР", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в среду из-за прошедших ночью сильных ливней поднялась вода в реке Аманауз. В курортном поселке Домбай подтоплено несколько туристических объектов. Было эвакуировано 130 человек. Из них из детского лагеря - 77 человек, остальные туристы - из подтопленных гостиниц и палаточного лагеря, разбитого в ущелье Аманауз.

В поселке сейчас ведутся работы по укреплению дамбы и ликвидации последствий стихии. По данным администрации Домбая, угрозы новых подтоплений нет, безопасности людей ничто не угрожает.

Из-за непогоды также временно закрыты четыре из 17 маршрутов Тебердинского государственного биосферного заповедника.

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