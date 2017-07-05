В ростовском аэропорту Платов прошла первая летная проверка

Первая в истории аэропортового комплекса Платов (Ростов-на-Дону) летная проверка аэронавигационного оборудования завершилась сегодня. Проверка выполнялась филиалом "Аэроконтроль" Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") на воздушном судне Beechcraft King Air 350i. Самолет-лаборатория, оснащенный специальным приборным комплексом, в ходе многократных заходов на полосу без касания совершил облет средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной связи аэродрома.

В целях ввода в эксплуатацию наземных средств радиотехнического обеспечения полетов (РТОП) и авиационной электросвязи (АЭС) завершены летные проверки автоматического радиопеленгатора АРП "Платан", отдельной приводной радиостанции и азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR2000/DME2000. Также начата проверка радиомаячной системы инструментального захода воздушных судов на посадку ILS 2700. На втором этапе летной проверки, который начнется после технической готовности оборудования, данная работа будет завершена. Кроме того, будут проверены радиолокатор, локальная контрольно-корректирующая станция и светосигнальное оборудование.

Со стороны проведение летной проверки выглядит следующим образом: самолет-лаборатория на протяжении нескольких часов совершает заходы на полосу, а потом без касания уходит на очередной круг. Иногда происходят курьезные эпизоды - случайные свидетели такого полета, находящиеся неподалеку от аэродрома, поднимают ложную тревогу. Сочтя вышеописанную ситуацию нештатной, они сообщают в чрезвычайные службы и средства массовой информации о том, воздушное судно не может совершить посадку, и кружит над воздушной гаванью. Однако на самом деле повода для беспокойства нет, так как летная проверка – это стандартная авиационная процедура.

Аэродром аэропортового комплекса Платов, входящий в холдинг "Аэропорты Регионов", проектировался для выполнения полетов по минимумам II категории ИКАО (Международная организация гражданской авиации), что позволит воздушным судам производить посадку при горизонтальной видимости от 350 метров.