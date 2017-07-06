Участники III форума СМИ России и Китая получили приглашение на III ВЭФ

МОСКВА, 6 июля 2017 г. /Росконгресс/. Участники III форума СМИ России и Китая получили приглашение на третий Восточный экономический форум, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.

"Я хотел бы обратить ваше внимание на еще одну площадку, которая очень интересна и перспективна. Это ежегодно проходящий в городе Владивосток Восточный экономический форум, в котором традиционно принимают участие множество представителей СМИ. Мы бы хотели пригласить наших китайских друзей и партнеров поучаствовать в ВЭФ, где, уверен, вы сможете найти много новых российских партнеров и интересных проектов", - отметил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин, выступая на III форуме СМИ России и Китая, который прошел в Москве в рамках официального визита в Россию Председателя КНР Си Цзиньпина.

Восточный экономический форум был представлен журналистам из Китая как площадка, направленная на поддержание международного бизнес-диалога, установление и укрепление кросс-культурных и инвестиционных связей. Участники III форума СМИ России и Китая поделились историями успеха прошлых Форумов и рассказали о планах по работе на полях ВЭФ-2017.

В частности, в рамках сессии "Информационное сотрудничество России и Китая: торгово-экономическое измерение" исполнительный директор по медиа группы компаний Rambler&Co Алексей Гореславский анонсировал подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве между Rambler&Co и Alibaba Culture Communication, которое состоится на полях ВЭФ-2017. Соглашение предполагает сотрудничество по продвижению развлекательного и информационного контента в России и Китае.

В III форуме СМИ России и Китая приняли участие более 120 руководителей ведущих средств массовой информации двух стран, которые обсудили роль СМИ в реализации новых перспектив российско-китайского сотрудничества.

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Организатор ВЭФ 2017 – фонд "Росконгресс" – крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.