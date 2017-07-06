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Алексей Дюмин: реформу контрольно-надзорной деятельности необходимо обсуждать с бизнесом

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6 июля, 11:54 UTC+3

На федеральном уровне первое в России публичное обсуждение результатов правоприменительной практики органов контроля прошло 7 апреля в Тульской области

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

Реформу контрольно-надзорной деятельности необходимо обсуждать с предпринимателями и ждать от них обратной связи. Об этом сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на селекторном совещании под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Широкое обсуждение и, самое главное, обратная связь от бизнеса имеют ключевое значение для дальнейшей реализации наиболее сложных, на наш взгляд, этапов реформы", - сказал Алексей Дюмин, комментируя ход реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности". Губернатор сообщил, что проблематика реформы постоянно рассматривается на площадках Открытого правительства и Министерства экономического развития.

Алексей Дюмин напомнил, что на федеральном уровне первое в России публичное обсуждение результатов правоприменительной практики органов контроля прошло 7 апреля в Тульской области с участием тульских предпринимателей, МЧС России по Тульской области, а также министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова и главы МЧС России Владимира Пучкова. На встрече присутствовало свыше 300 представителей бизнеса, руководители надзорных ведомств дали разъяснения более чем по 30 вопросам предпринимателей. Речь шла о применении административных штрафов, продлении "надзорных каникул", снижении числа внеплановых проверок в отношении микро-бизнеса.

На селекторном совещании генеральный прокурор РФ Юрий Чайка Юрий Чайка отметил, что благоприятный бизнес-климат во многом зависит от четко выстроенной работы региональных властей. По его словам, конструктивный диалог между властью и бизнесом налажен в Ярославской, Тульской, Белгородской и Калужской областях.

Реформа контрольно-надзорной деятельности началась в России полгода назад. Дмитрий Медведев сообщил, что с 2018 года все плановые и внеплановые проверки должны проводиться, исходя из категорий рисков. "Нет смысла ходить с проверками туда, где потенциальные угрозы незначительны", - уверен Медведев.

Премьер также заявил, что правительство создаст аттестационную комиссию для анализа эффективности работы руководителей контрольных и надзорных ведомств.

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