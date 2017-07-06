Власти Екатеринбурга планируют запустить новую трамвайную магистраль в Академический

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга планирует соединить трамвайной линией самый молодой городской район Академический со стратегическими объектами уральского мегаполиса, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу и планируется проведение мероприятий Всемирной выставки "ЭКСПО-2025". Строительство новой транспортной магистрали эксперты обсудят на предстоящей международной выставке "Иннопром", которая пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, сообщили в четверг в пресс-службе горадминистрации.
"Основной задачей новой магистрали станет устойчивая связь Академического с центральной частью города и другими крупными районами - Юго-Западного, Верх-Исетского, Заречного, где пройдут матчи ЧМ-2018 и возможно, мероприятия "ЭКСПО-2025". Планируется, что линия, отделенная от проезжей части улиц, будет обладать высокой провозной способностью и интенсивностью движения вагонов. Это позволит пропустить по ней большой пассажиропоток, необходимый для доступности района, что поможет решить проблему с пробками", - сказали в пресс-службе. Сейчас уточняется объем финансирования и сроки строительства новой магистрали.
В пресс-службе добавили, что в этом году более 253 млн рублей будет направлено в Екатеринбург на благоустройство инфраструктуры, большую часть средств получит район Академический. Средства потратят на утвержденные федеральным Минстроем объекты по стимулированию развития жилищного строительства, а также на продление улицы Краснолесья (в своем продолжении она получит название "Тенистая") до Суходольской, на строительство проспекта Академика Сахарова от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Амундсена.
Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе. На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года.
"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество-2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.
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