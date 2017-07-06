В главном офисе уральских газовиков открылась выставка всемирно известного художника

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. В музее ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) открылась выставка "Офорты Виталия Воловича". Работы всемирно известного художника, академика РАХ, народного художника России представил сам автор и руководство Фонда-музея графических искусств "Шлем".
"На открытии присутствовали директор корпоративного музея ГТЕ Расим Назипов, искусствовед и президент Фонда-музея графических искусств "Шлем" Виктор Малинов и сам Волович. Перед открытием выставки состоялась автограф-сессия: всемирно известный уральский художник подписывал всем желающим свою недавно вышедшую в свет книгу "Мастерская. Записки художника", - рассказали в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.
В экспозиции представлены работы, выполненные в технике офорта. Это особый стиль написания картины, разновидность гравюры на металле. В частности, в технике офорта Воловичем созданы циклы "Средневековые мистерии", "Моя мастерская", "Женщины и монстры", "Цирк".
Вместе с тем, основные и наиболее известные работы художника относятся к области книжной графики. Это иллюстрации к произведениям русской и европейской литературы: "Слово о полку Игореве", "Тристан и Изольда", "Исландские и ирландские саги", "Отелло", "Ричард III", "Орестея". Первый успех пришел к художнику в 1959 году именно как к книжному иллюстратору, когда Михаил Пришвин высоко оценил оформление своей книги "Кладовая солнца".
Виталий Волович родился в 1928 году в Приморском крае. Обладатель золотой медали Российской академии художеств за серию графических листов к трагедии Эсхила "Орестея". Почетный гражданин Екатеринбурга и Ирбита. Мировую известность художнику в 1960-1980 годы принесли иллюстрации к "Слову о полку Игореве", "Ричарду III", "Тристану и Изольде".
Работы художника хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее Санкт-Петербурга, Музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина в Москве. Также его картины представлены в Пражской Национальной галерее, Моравской галерее в Брно, Музее И. В. Гете в Веймаре, в Доме-музее В. Шекспира в Стратфорд-на-Эйвоне и многочисленных частных собраниях России, Европы и Америки.
В 2008 году в Екатеринбурге была установлена скульптурная композиция "Горожане. Разговор", изображающая трех знаменитых уральских художников - Виталия Воловича, Мишу Брусиловского и Германа Метелева.
В 2016 году указом президента РФ Владимира Путина уральскому графику было присвоено звание "Народный художник Российской Федерации".
ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.