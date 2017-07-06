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ГМИИ имени А.С. Пушкина представляет выставку "Александр Тышлер. Игра и лицедейство"

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6 июля, 13:01 UTC+3

В экспозицию вошли около 150 произведений художника

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© Пресс-служба ГМИИ имени А. С. Пушкина

МОСКВА, 6 июля 2017 г. /Пресс-служба ГМИИ имени А. С. Пушкина/. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представляет выставку "Александр Тышлер. Игра и лицедейство". На выставке представлено около 150 произведений Александра Тышлера – живопись, графика, эскизы костюмов и декораций – из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. Экспозиция дополнена работами из частных коллекций. Выставка приурочена к изданию каталога произведений художника, находящихся в собрании музея. Данное издание – значительный этап в изучении творчества замечательного мастера, связавшего театральную сцену и поэзию вымысла.

Монографическая выставка работ Александра Тышлера – явление чрезвычайно редкое: последняя прошла в Москве в 1998 году, почти 20 лет назад. Связь театральной сцены с поэзией вымысла – вот основной мотив нынешнего масштабного показа произведений художника. Экспозиция разделена на пять частей, посвященных темам, которые волновали мастера на протяжении его долгой и плодотворной жизни: "Человек на Земле", "Расстрельные темы", "Любовь, или Мечта о Прекрасной Даме", "Театр" и "Капричос".

Одна из важнейших страниц в творчестве Тышлера – работы для театра. Художник оформил более 80 спектаклей в театрах Москвы, Ленинграда, Минска. Искусствовед и критик Яков Тугендхольд назвал особенностью искусства Тышлера "склонность к игре и лицедейству". Эта склонность и определила универсальный характер творческого метода мастера: он был применим и в станковых формах изобразительного искусства, и в театральной сценографии. Произведения, представленные в разделе "Театр", отличаются стилевым и цветовым единством, начиная с общего оформления декораций и заканчивая проработкой деталей костюма.

В разделе "Любовь, или Мечта о Прекрасной Даме" представлена самая ранняя работа Тышлера из собрания ОЛК – рисунок "Ванда". Этот особый, мерцающий женский образ будет сопровождать художника на протяжении всего творчества: за причудливостью форм угадывается скрытая страстность. Так, рождается и образ девушки с корабликом на голове ("Океанида"), соотносящийся и с античными морскими божествами, и с "бегущей по волнам" Александра Грина.

Раздел "Человек на Земле" объединяет работы, воплотившие особое мироощущение художника: семья – это часть Вселенной, может быть, даже столп, вокруг которого вращается мироздание. Наряду с этой идеей в творчестве Тышлера в 1930-е появляется тема особого, пустого пространства. В работе 1932 года "Материнство" отчетливо звучит тема "заброшенности" человеческого существа в пространство если не враждебное, то равнодушное. В этот период в живописи мастера сквозит глубокое сомнение в торжестве человеческого духа.

Самый драматичный раздел экспозиции – "Расстрельные темы". Образы насильственной смерти возникают в графике Тышлера в 1920-е. Трагическая участь родных, события Гражданской войны, пережитые художником, вызвали появление серий "Расстрел", "Погром", "Махновщина". В этих произведениях мастер создает образы человеческой необузданной и бессмысленной жестокости. Впервые в экспозиции представлен плакат "Антисемитизм-сознательная контр-революция", в котором драматизм образов достиг пика: показан мир, расколотый на две части – жертв и палачей. К теме непосредственного столкновения зла и добра, где первое вооружено, а второе – беззащитно, художник возвращается спустя несколько десятилетий, в 1960-е, в живописном цикле "Фашизм" и в сериях литографий 1964 года "Расстрел голубя" и "Казненный ангел".

Тема "Капричос" в творчестве Тышлера появляется под впечатлением от народных театров, балаганов, народных праздников и представлений. Открывает раздел лист под названием "Радиооктябрины" (1925). Значительная по размерам, филигранно выполненная пером и тушью композиция представляет народное гуляние по случаю дня рождения радио. Эту тему поддерживают серии "Жонглеры", "Девушки-кентавры", "Клоуны" – образы, которые живут в творчестве художника десятилетиями.

Куратор выставки – ведущий научный сотрудник отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина Анна Чудецкая.

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