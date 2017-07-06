ИННОПРОМ откроется для посетителей 10 июля в полдень

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля 2017. В первый день работы 10 июля VIII Международная промышленная выставка ИННОПРОМ откроется для посетителей с 12.00 в связи с тем, что в утренние часы будут организованы обходы экспозиции для глав международных делегаций. До 12.00 вход на территорию для посетителей будет закрыт.
В другие дни режим работы ИННОПРОМ-2017 будет традиционным с 9.00 и до 18.00.
В дни проведения ИННОПРОМ будут организованы специальные автобусные рейсы для посетителей выставки. Информация о расписании доступна на сайте ИННОПРОМ: http://www.innoprom.com/contacts/transport/
Регистрация на 11,12,13-е июля доступна на сайте: http://www.innoprom.com/registration/
Подробная программа мероприятий деловой программы опубликована на сайте: http://www.innoprom.com/business-program/programma-meropriyatiy-2017/
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой ИННОПРОМ-2017 станет "Умное производство", страна партнер – Япония. Организатор ИННОПРОМ – Министерство промышленности и торговли РФ. Оператор – ГК "Формика".