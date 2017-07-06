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Новый газопровод запущен в Вологодской области

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6 июля, 15:58 UTC+3

В целом по программе газификации в 2017 году планируется начать строительство шести межпоселковых газопроводов в четырех районах области

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Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСC

Новый распределительный межпоселковый газопровод запущен в среду в Череповецком районе Вологодской области. На начальном этапе к нему планируется подключить 246 домовладений, а в перспективе вся территория, которую власти намерены передать под индивидуальную жилищную застройку, будет обеспечена газом, сообщили в среду в пресс-службе вологодского правительства.

"Программа газификации Вологодской области - грандиозная. Мы не останавливаемся на достигнутом, возможность газифицировать более 200 домов - это не главный показатель. Главное - Череповецкий район получает возможность развития. Здесь достаточно большое количество земельных участков, которые могут быть предложены жителям Череповца и Череповецкого района для застройки, теперь здесь есть все коммуникации, включая и газ", - процитировала пресс-служба заместителя губернатора Вологодской области Виталия Тушинова.

Открытие газопровода обошлось в 9 млн рублей. В целом по программе газификации в 2017 году планируется начать строительство шести межпоселковых газопроводов в четырех районах области. "Программа газификации Вологодской области для нас очень значима. Ее общая стоимость - более 2 млрд рублей. Основная сумма пойдет на строительство крупного газопровода Белозерск - Кириллов - Вашкинский район - Вытегра", - сказал Тушинов. По его словам, реализация проекта позволит соединить две нитки газопровода, расположенные в Вологодской области и Карелии.

Как сообщилось ранее, вместе со строительством газопровода Белозерск - Кириллов - Вытегра будут возводиться и реконструироваться социальные объекты по линии "Газпрома", выделяться средства на компенсацию ущерба дорогам, наносимого в результате завоза оборудования. Ожидается, что после ввода этих объектов в 2020 году уровень газификации Вологодской области поднимется с 62% до 70-72%. 

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