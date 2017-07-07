Уральский государственный аграрный университет признан лучшим профильным вузом в УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ) признан лучшим профильным вузом в УрФО, сообщили в департаменте информационной политики свердловского губернатора. В рейтинге сельскохозяйственных вузов страны УрГАУ вошел в пятерку лучших.

Ежегодный мониторинг эффективности вузов провело министерство образования и науки РФ. В рейтинге участвовали все вузы страны, включая негосударственные образовательные учреждения. Вузы оценивались по таким показателям, как научно-исследовательская деятельность, ученая степень преподавательского состава, процент иностранных студентов, трудоустройство выпускников и другие. Согласно результатам мониторинга, УрГАУ в семи из восьми критериев эффективности идет с превышением нормативных показателей.

"Нам очень повезло, что в нашей области есть профильный сельскохозяйственный вуз. С университетом активно сотрудничают наши сельхозпредприятия по повышению квалификации специалистов. Здесь современные программы обучения, недавно открылось новое направление обучения - электротехнологии", - сказал министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

УрГАУ был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - университета. Многопрофильный вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7 тыс. студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. Подготовка специалистов осуществляется на 42 кафедрах профессорско-преподавательским составом из 400 человек, в том числе 62 профессорами и докторами наук, 205 доцентами и кандидатами наук.