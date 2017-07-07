Эксперты 1coffee.ru: свежая обжарка - краеугольный камень кофейной философии

Кофе - напиток, вкус и аромат которого заметно отличаются не только от сорта зерна, но и от того, когда оно было обжарено. По словам представителей магазина кофе 1coffee.ru, чтобы кофе в полной мере раскрыл все свои качества, едва уловимые фруктовые, ореховые или цветочные нотки, чтобы ценитель распробовал все те эксклюзивные вкусовые качества, характерные для элитного зерна, после обжарки и до заваривания должно пройти не более двух недель.

Кофейные гурманы знают, что лучший кофе - это обязательно свежеобжаренный и свежепомолотый кофе. Только в этом случае в напитке проявится глубокий многогранный вкус, интересное послевкусие и непередаваемый аромат. Именно поэтому производители элитного кофе, заинтересованные в высоком качестве своей продукции, обжаривают зерновой кофе сразу перед отправкой заказчику.

Спустя 10-14 дней после обжарки зерно начинает терять свои уникальные качества и по-настоящему насладиться кофе уже не получится.

Где купить свежеобжаренный кофе?

В силу обстоятельств большинство производителей, нацеленных на продажу кофе оптовыми партиями, не могут поставлять конечному потребителю свежеобжаренный продукт. Это связано и со сложностью обжарки микролотов, и с логистическими нюансами, и с политикой самих компаний.

Значит ли это, что россиянам по-настоящему вкусный и ароматный свежеобжаренный кофе недоступен? Вовсе нет. У нас в стране его предлагают единицы производителей, но найти этот восхитительный и на самом деле эксклюзивный продукт все же можно. Один из брендов, который заслуживает пристального внимания в этом контексте, является EvaDia.

Кофе данного бренда поставляется в формате микролотов и обжаривается под конкретного клиента. Таким образом ценителям кофе, в бары и рестораны, офисы и квартиры зерно доставляется в специальных многослойных пакетах с дегазационными клапанами, сохранившее все свои уникальные вкусовые черты и непередаваемый аромат.

Свежая обжарка - не единственная черта, которая кардинально отличает кофе EvaDia. Важно отметить, что в каталоге производителя числятся моносорта и купажи, поставляемые из Эфиопии, Бразилии, Колумбии, Индонезии - и самое главное, что весь кофе котируется по международным стандартам, как Specialty Coffee.

Сегмент Specialty - это лучший кофе премиального качества, который выращивается только в условиях высокогорья. Из-за особенностей окружающей среды на высоте более 1000 метров кофейные деревья отдают зернам больше питательных веществ, и после созревания на этих плантациях удается собрать по-настоящему элитное зерно.

Кроме того, сегмент Specialty подразумевает многоступенчатую сортировку сырья, которое еще до обжарки проходит около 15 стадий проверки качества и соответствия высоким стандартам. Попробовав такой кофе, даже не гурман, наверняка, почувствует заметную разницу и оценит качества бодрящего напитка.

Таким образом, производитель кофе EvaDia, который использует для своих смесей высокогорную арабику класса Specialty и обжаривает зерно непосредственно перед отправкой, предлагает своим клиентам эксклюзивный кофе с удивительным, многогранным вкусом и превосходным, ни с чем не сравнимым, богатым ароматом. В этом и заключается философия EvaDia - давать возможность всем желающим попробовать кофе таким, каким и должен быть лучший кофе.

Производитель кофе, компания EvaDia работает на российском рынке с 2002 года. За это время компания обзавелась постоянной аудиторией клиентов и наладила поставку своей продукции гурманам, в бары, кофейни, рестораны, офисы, ну и конечно же, частным клиентам.

Заказать фирменный кофе свежей обжарки EvaDia можно далеко не везде, он представлен только в сети фирменных розничных магазинов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи и Краснодаре, у официальных дистрибьюторов марки - например, на сайте специализированного интернет-магазина 1coffee.ru. Производитель дает возможность найти свой любимый кофе среди многочисленных авторских купажей или моносортов, а потом заказать именно тот объем кофе, который вас интересует - от 100 до 500 грамм.