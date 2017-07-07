Лауреатам премии "Медиа-Менеджер России - 2017" вручены награды

МОСКВА, 7 июля 2017 г. /Оргкомитет премии/. 6 июля 2017 года на летней террасе "Воробьи" ресторанного комплекса "Трамплин на Воробьевых" состоялось главное событие в сфере медиабизнеса - церемония вручения XVII Национальной премии "Медиа-Менеджер России - 2017".

Вручаемая второе десятилетие, премия "Медиа-Менеджер России", по мнению представителей медийного сообщества и независимых экспертов, по праву считается профессиональной и авторитетной оценкой современных достижений отечественного медиабизнеса.

В 2017 году на премию были номинированы более 90 лучших топ-менеджеров компаний. Номинантов оценивали в четыре тура голосования общественные организации, члены экспертного совета (450 человек), члены жюри и члены попечительского совета премии.

Лауреатами XVII Национальной премии "Медиа-Менеджер России - 2017" стали:

ГРАН-ПРИ

Ольга Паскина, генеральный директор "Национальной медиа группы"

"Социальная ответственность медиабизнеса" в категории "За организацию и проведение собственных мероприятий в сфере социальной ответственности"

Юрий Ковалев, исполнительный директор межрегиональной общественной организации инвалидов "Доступ есть", основатель портала для людей с ограниченными возможностями здоровья DISLIFE: "За эффективный менеджмент и развитие портала для людей с ограниченными возможностями здоровья DISLIFE"

"Социальная ответственность медиабизнеса" в категории "За освещение темы"

Дмитрий Алешковский, директор АНО "Портал "Такие дела": "За создание уникального социально-информационного продукта"

"Печатные СМИ" в категории "Федеральные печатные медиа"

Сергей Агафонов, главный редактор журнала "Огонек": "За сохранение бренда и рост аудиторных показателей"

"Печатные СМИ" в категории "Региональные печатные медиа"

Альбина Бгатцева, директор ставропольского филиала ИД "Комсомольская правда": "За успешную реализацию в Северо-Кавказском регионе печатных и мультимедийных проектов ИД "Комсомольская правда"

директор ставропольского филиала ИД "Комсомольская правда": "За успешную реализацию в Северо-Кавказском регионе печатных и мультимедийных проектов ИД "Комсомольская правда" Елена Ревнякова, генеральный директор "Аргументы и факты - Южный Урал": "За эффективное управление, развитие и укрепление лидирующих позиций "АиФ - Южный Урал" на региональном рынке"

"Электронные СМИ" в категории "Телевидение" / "Федеральные эфирные каналы"

Николай Картозия, генеральный директор телекомпании "ПЯТНИЦА": "За стабильный рост аудиторных и финансовых показателей и запуск продакшн-студии "Студия ПЯТНИЦА!"

Электронные СМИ" в категории "Телевидение" / "Региональные эфирные каналы"

Александр Малькевич, генеральный директор "ОРТРК": "За создание регионального круглосуточного телеканала нового типа"

Электронные СМИ" в категории "Телевидение" / "Тематические каналы"

Марина Хрипунова, генеральный директор телеканала "Dомашний": "За эффективное управление и качественное развитие телеканала "Dомашний"

"Электронные СМИ" в категории "Радиостанции" / "Федеральные радиостанции"

Ирина Ипатова, генеральный продюсер "Авторадио": "За удержание первой позиции "Авторадио" в рейтинге московских радиостанций на протяжении 7 лет"

"Электронные СМИ" в категории "Радиостанции" / "Региональные радиостанции"

Юрий Понетайкин, генеральный директор "Саранск ТВ": "За создание первой и единственной в России региональной эфирной спортивной радиостанции "Старт-FM"

"Интернет-СМИ" в категории "Информационные агентства"

Александр Штоль, директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня": "За создание новых трендов в фотожурналистике"

"Интернет СМИ" в категории "Онлайн-СМИ"

Екатерина Великина, главный редактор сайта cosmo.ru, ИД Independent Media: "За аудиторный прорыв и вывод cosmo.ru на лидирующую позицию среди женских интернет-изданий в России"

"Медиахолдинги" в категории "Федеральные"

Артур Джанибекян, генеральный директор "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение": "За развитие и эффективное управление субхолдингом, за выдающиеся достижения в области создания развлекательного и юмористического контента"

"Медиахолдинги" в категории "Региональные"

Анастасия Власова, директор Медиагруппы "Центр": "За создание и комплексное развитие мультимедийного холдинга, занявшего лидирующие позиции в регионе"

"Реклама и маркетинговые коммуникации" в категории "Руководитель по рекламе СМИ (сейлз-СМИ)"

Алексей Толстоган, генеральный директор "ЭвереСТ-С": "За эффективную монетизацию рекламного ресурса "СТС Медиа" и инновационные решения на рынке ТВ-рекламы"

"Реклама и маркетинговые коммуникации" в категории "Руководитель департамента по маркетингу компании"

Лили Шерозия, маркетинг-директор ТВ-3: "За введение системы story-case взамен привычных рекламных кампаний"

маркетинг-директор ТВ-3: "За введение системы story-case взамен привычных рекламных кампаний" Евгения Ленская, вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям, "Почта Банк": "За создание креативной стратегии нового проекта - первого почтового банка в России"

"Реклама и маркетинговые коммуникации" в категории "Руководитель рекламного агентства"

Кирилл Коноплев, генеральный директор AG DeltaPlan, и Станислав Черный , исполнительный директор AG DeltaPlan: "За создание крупнейшего регионального агентства в стране и развитие регионального рекламного рынка"

генеральный директор AG DeltaPlan, и исполнительный директор AG DeltaPlan: "За создание крупнейшего регионального агентства в стране и развитие регионального рекламного рынка" Олег Поляков, президент Dentsu Aegis Network Russia: "За укрепление лидерства Dentsu Aegis Network на российском рынке и развитие технологичных индустриальных форматов"

"Реклама и маркетинговые коммуникации" в категории "Оut of Home Media"

Наталия Куликова, генеральный директор Video Planning: "За развитие и становление рынка DOOH в России"

"Коммуникации / Связи с общественностью" в категории "Руководитель департамента по коммуникациям компании, общественной или государственной организации"

Евгений Козлов, заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы: "За создание на базе портала правительства Москвы mos.ru востребованного канала коммуникации жителей города с органами власти"

заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы: "За создание на базе портала правительства Москвы mos.ru востребованного канала коммуникации жителей города с органами власти" Андрей Бирюков, руководитель департамента по связям с общественностью СК "РОСГОССТРАХ": "За формирование и развитие PR-составляющей комплекса коммуникаций бренда "РОСГОССТРАХ"

руководитель департамента по связям с общественностью СК "РОСГОССТРАХ": "За формирование и развитие PR-составляющей комплекса коммуникаций бренда "РОСГОССТРАХ" Андрей Согрин, директор департамента связей с общественностью "Аэрофлота": "За инновационную кросс-платформенную PR-стратегию"

"Коммуникации / Связи с общественностью" в категории "Руководитель агентства"

Михаил Маслов, генеральный директор, партнер агентства Ketchum: "За внедрение и развитие международных стандартов индустрии в России и СНГ"

"За вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России"

Андрей Благодыренко, заместитель главного редактора информационного агентства и радио Sputnik

"За вклад в развитие отрасли"

Екатерина Ерошкина, директор департамента коммерческого маркетинга "Европейской медиа группы"

директор департамента коммерческого маркетинга "Европейской медиа группы" Сергей Петров, генеральный директор Ассоциации Телевещателей и Профессионалов Рекламной Индустрии "Индустриальный комитет по телеизмерениям"

генеральный директор Ассоциации Телевещателей и Профессионалов Рекламной Индустрии "Индустриальный комитет по телеизмерениям" Валентина Полуказакова, генеральный директор, "Р.О.С.ПЕЧАТЬ" Липецкой области

Отраслевые партнеры

Ольга Дементьева, основатель и руководитель агентства по подбору топ-менеджеров в области стратегических коммуникаций и маркетинга executive search HR4PR: "За вклад в развитие профессиональной отрасли"

Специальные номинации:

Елена Массарская, издатель газет "Мой район.Москва" и "Малый бизнес": "За эффективное управление издательским домом и запуск новых проектов"

издатель газет "Мой район.Москва" и "Малый бизнес": "За эффективное управление издательским домом и запуск новых проектов" Марина Сурыгина, генеральный директор онлайн-кинотеатра Tvzavr: "За внедрение инновационных технологий трансляции видеоконтента"

генеральный директор онлайн-кинотеатра Tvzavr: "За внедрение инновационных технологий трансляции видеоконтента" Мария Михайлова, руководитель отдела PR и маркетинга, "Москва Медиа": "За продвижение всех продуктов холдинга "Москва Медиа"

руководитель отдела PR и маркетинга, "Москва Медиа": "За продвижение всех продуктов холдинга "Москва Медиа" Яна Портнова, директор медиацентра "Редакции газеты "Вечерняя Москва": "За создание и внедрение оригинальной конвергентной концепции клубного направления медиахолдинга "Вечерняя Москва"

директор медиацентра "Редакции газеты "Вечерняя Москва": "За создание и внедрение оригинальной конвергентной концепции клубного направления медиахолдинга "Вечерняя Москва" Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телекомпании "НТВ": "За социально ответственный проект в шоу-бизнесе"

генеральный продюсер телекомпании "НТВ": "За социально ответственный проект в шоу-бизнесе" Никита Тихонов-Рау, импакт-продюсер, художественный руководитель Лаборатории Социального Кино "Третий Сектор": "За инновации в социальных кросс-медийных проектах"

Премию вручали первые лица крупнейших корпораций и медиаэксперты, члены жюри, попечительского совета, представители партнеров и спонсоров, среди которых: Евгений АБОВ, ФГБУ "Редакция "Российской газеты"; Елена ЗАГРАНИЧНАЯ, "Паблисиз Медиа"; Игорь ПОЛИТОВ, "Радио Западной Сибири"; Михаил БЕРГЕР, "РУМЕДИА"; Рафаел МИНАСБЕКЯН, ГПМ "КИТ"; Татьяна НЕТКАЧЕВА, РФР; Алексей ГОРЕСЛАВСКИЙ, Rambler&Co; Алексей САФОНОВ, "НОЯБРЬСК 24"; Наталья ВЛАСОВА, ФНР; Светлана КОЛОСОВА, "Старая Площадь"; Ирина ГЕРАСИМОВА, "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр"; Сергей ПИСКАРЕВ, Национальный рекламный альянс; Ирина ЖУКОВА, "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг"; Сергей КОПТЕВ, Национальный рекламный альянс.

Лауреатов также поздравили Дмитрий Маликов, Эд Шульжевский, Дмитрий Галихин, Элина Чага, Соня Берия, Дмитрий Нестеров, группа "Лицей" и ВИА "СоюZ".

Справка

Национальная премия "Медиа-Менеджер России" вручается с 2001 года. Премия учреждена в целях пропаганды наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте. Это отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии.

Организаторы: МедиаБизнес, Новости СМИ

При поддержке: ABC, АКАР, АКОС, АКМР, АНРИ, АРПП, ГИПП, КМПР, НАТ, РАМУ, РАР, РАСО, РАЭК, РФР, ФНР, Фонд АРТ, ИКТ, НАВК

Генеральный партнер: Газпром-медиа холдинг

Партнеры премии: UPM, МТС, СТС Медиа

Спонсоры премии: S-Медиа, Горячие линии

Официальная площадка: ресторан "Трамплин на Воробьёвых"

Декор-партнеры: Enframe

Event-партнер: SLON group

Интеллектуальный партнер: Ernst&Young LLC

Директ-маркетинговое агентство City Mobile Post

Технический партнер: Bimagi

Официальный поставщик напитков: Coca-Cola, Серебряное наследие

Медиапартнер: Russ Outdoor

Продакшн-партнер: FreeMotion

Генеральный информационный партнер: Коммерсантъ

Официальный информационный партнер: Аргументы и Факты

Генеральный радиопартнер: Business FM

Региональный партнер: Благовест

Информационные партнеры: ТАСС, Авторадио, Российская газета

Информационные спонсоры: Эхо Москвы, Эксперт, Спорт-экспресс, Медиа Инфо Групп, Москва Инфо, Орфей, Телецентр Останкино, Вечерняя Москва, Труд, Комсомольская Правда, Красная Армия, Восток FM, Мир новостей

Информационные партнеры: Sostav.ru

Информационная поддержка: Известия, Прайм, Интерфакс, Радиопортал.ру, РЕД МЕДИА, PR News, Университет ТВ

Мониторинг-партнеры: Медиалогия, SCAN, Brand Analytics