Лауреатам премии "Медиа-Менеджер России - 2017" вручены награды

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МОСКВА, 7 июля 2017 г. /Оргкомитет премии/. 6 июля 2017 года на летней террасе "Воробьи" ресторанного комплекса "Трамплин на Воробьевых" состоялось главное событие в сфере медиабизнеса - церемония вручения XVII Национальной премии "Медиа-Менеджер России - 2017".
Вручаемая второе десятилетие, премия "Медиа-Менеджер России", по мнению представителей медийного сообщества и независимых экспертов, по праву считается профессиональной и авторитетной оценкой современных достижений отечественного медиабизнеса.
В 2017 году на премию были номинированы более 90 лучших топ-менеджеров компаний. Номинантов оценивали в четыре тура голосования общественные организации, члены экспертного совета (450 человек), члены жюри и члены попечительского совета премии.
Лауреатами XVII Национальной премии "Медиа-Менеджер России - 2017" стали:
ГРАН-ПРИ
"Социальная ответственность медиабизнеса" в категории "За организацию и проведение собственных мероприятий в сфере социальной ответственности"
"Социальная ответственность медиабизнеса" в категории "За освещение темы"
"Печатные СМИ" в категории "Федеральные печатные медиа"
"Печатные СМИ" в категории "Региональные печатные медиа"
"Электронные СМИ" в категории "Телевидение" / "Федеральные эфирные каналы"
Электронные СМИ" в категории "Телевидение" / "Региональные эфирные каналы"
Электронные СМИ" в категории "Телевидение" / "Тематические каналы"
"Электронные СМИ" в категории "Радиостанции" / "Федеральные радиостанции"
"Электронные СМИ" в категории "Радиостанции" / "Региональные радиостанции"
"Интернет-СМИ" в категории "Информационные агентства"
"Интернет СМИ" в категории "Онлайн-СМИ"
"Медиахолдинги" в категории "Федеральные"
"Медиахолдинги" в категории "Региональные"
"Реклама и маркетинговые коммуникации" в категории "Руководитель по рекламе СМИ (сейлз-СМИ)"
"Реклама и маркетинговые коммуникации" в категории "Руководитель департамента по маркетингу компании"
"Реклама и маркетинговые коммуникации" в категории "Руководитель рекламного агентства"
"Реклама и маркетинговые коммуникации" в категории "Оut of Home Media"
"Коммуникации / Связи с общественностью" в категории "Руководитель департамента по коммуникациям компании, общественной или государственной организации"
"Коммуникации / Связи с общественностью" в категории "Руководитель агентства"
"За вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России"
"За вклад в развитие отрасли"
Отраслевые партнеры
Специальные номинации:
Премию вручали первые лица крупнейших корпораций и медиаэксперты, члены жюри, попечительского совета, представители партнеров и спонсоров, среди которых: Евгений АБОВ, ФГБУ "Редакция "Российской газеты"; Елена ЗАГРАНИЧНАЯ, "Паблисиз Медиа"; Игорь ПОЛИТОВ, "Радио Западной Сибири"; Михаил БЕРГЕР, "РУМЕДИА"; Рафаел МИНАСБЕКЯН, ГПМ "КИТ"; Татьяна НЕТКАЧЕВА, РФР; Алексей ГОРЕСЛАВСКИЙ, Rambler&Co; Алексей САФОНОВ, "НОЯБРЬСК 24"; Наталья ВЛАСОВА, ФНР; Светлана КОЛОСОВА, "Старая Площадь"; Ирина ГЕРАСИМОВА, "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр"; Сергей ПИСКАРЕВ, Национальный рекламный альянс; Ирина ЖУКОВА, "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг"; Сергей КОПТЕВ, Национальный рекламный альянс.
Лауреатов также поздравили Дмитрий Маликов, Эд Шульжевский, Дмитрий Галихин, Элина Чага, Соня Берия, Дмитрий Нестеров, группа "Лицей" и ВИА "СоюZ".
Национальная премия "Медиа-Менеджер России" вручается с 2001 года. Премия учреждена в целях пропаганды наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте. Это отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии.
Организаторы: МедиаБизнес, Новости СМИ
При поддержке: ABC, АКАР, АКОС, АКМР, АНРИ, АРПП, ГИПП, КМПР, НАТ, РАМУ, РАР, РАСО, РАЭК, РФР, ФНР, Фонд АРТ, ИКТ, НАВК
Генеральный партнер: Газпром-медиа холдинг
Партнеры премии: UPM, МТС, СТС Медиа
Спонсоры премии: S-Медиа, Горячие линии
Официальная площадка: ресторан "Трамплин на Воробьёвых"
Декор-партнеры: Enframe
Event-партнер: SLON group
Интеллектуальный партнер: Ernst&Young LLC
Директ-маркетинговое агентство City Mobile Post
Технический партнер: Bimagi
Официальный поставщик напитков: Coca-Cola, Серебряное наследие
Медиапартнер: Russ Outdoor
Продакшн-партнер: FreeMotion
Генеральный информационный партнер: Коммерсантъ
Официальный информационный партнер: Аргументы и Факты
Генеральный радиопартнер: Business FM
Региональный партнер: Благовест
Информационные партнеры: ТАСС, Авторадио, Российская газета
Информационные спонсоры: Эхо Москвы, Эксперт, Спорт-экспресс, Медиа Инфо Групп, Москва Инфо, Орфей, Телецентр Останкино, Вечерняя Москва, Труд, Комсомольская Правда, Красная Армия, Восток FM, Мир новостей
Информационные партнеры: Sostav.ru
Информационная поддержка: Известия, Прайм, Интерфакс, Радиопортал.ру, РЕД МЕДИА, PR News, Университет ТВ
Мониторинг-партнеры: Медиалогия, SCAN, Brand Analytics