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В Верхнем Уфалее и Бакале Челябинской области формируется пул резидентов ТОСЭР

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7 июля, 11:41 UTC+3

Около 2 тыс. рабочих мест будет создано в двух этих моногородах

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июля. /ТАСС/. В моногородах Верхнем Уфалее и Бакале Челябинской области формируется пул резидентов ТОСЭР, что позволит создать здесь около 2 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации правительства региона по итогам совещания, которое провел губернатор Борис Дубровский. 

В Бакале уже начал работу первый резидент. Всего же рассматривается три инвестпроекта потенциальных резидентов, что в течение 10 лет позволит создать здесь 1000 рабочих мест. 

Постановление правительства РФ о присвоении статуса ожидает Верхний Уфалей. В настоящее время с потенциальными резидентами ТОСЭР заключены соглашения о намерениях по реализации 12 инвестпроектов, что позволит создать 860 рабочих мест. Первым резидентом ТОСЭР здесь может компания по производству щелочных марганцево-цинковых элементов и создать 120 рабочих мест.

Моногорода Озерск и Снежинск смогут получить статус ТОСЭР в течение года после внесения поправок в федеральное законодательство, отмечают в управлении. 

ТОСЭР (Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации) - экономическая зона с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.

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