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Фонд развития моногородов выделит 1,6 млрд руб. на инфраструктурные проекты Усть-Катава

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7 июля, 12:05 UTC+3

Инвестором агропарка на 720 рабочих мест выступает агрокомплекс "Чурилово", комплекс начнет работу в 2018 году

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Фонд развития моногородов планирует выделить около 1,6 млрд руб. на реализацию инфраструктурных проектов города Усть-Катава Челябинской области. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства. 

"Принято принципиальное решение о финансировании Фондом проекта по строительству агропромышленного парка в Усть-Катаве, - отметил губернатор Борис Дубровский. - Это почти 1,6 млрд рублей федеральных средств, которые будут направлены на развитие инфраструктуры. Мы потратили массу усилий, от идеи до доведения заявки на финансирование. Впереди - реализация в соответствии с обязательствами по рабочим местам, которые взял на себя инвестор".

Инвестором агропарка выступает агрокомплекс "Чурилово". В Усть-Катаве компания планирует строительство тепличного комплекса и логистического центра сельхозпродукции с переработкой. Агропромышленный парк способен сгенерировать 720 рабочих мест. "Этот комплекс должен начать работать в 2018 году. Сейчас период принятия всех инженерных и организационных решений", - отметил Дубровский.

Справка

Некоммерческая организация "Фонд развития моногородов" была создана Внешэкономбанком в октябре 2014 года. Она призвана формировать необходимые условия для создания новых рабочих мест и привлекать инвестиции в моногорода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией.

Усть-Катав - административный центр Усть-Катавского городского округа в Челябинской области с населением 22,5 тыс. чел.

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