В мероприятиях Российской энергетической недели примут участие около 8000 человек

МОСКВА, 7 июля 2017 г. /Росконгресс/. В Москве состоялось совещание по подготовке и проведению Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" с участием министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и советника президента Российской Федерации Антона Кобякова.

Мероприятие, на котором соберутся руководители крупнейших мировых и российских энергетических компаний, проводится с целью демонстрации перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализации потенциала международного сотрудничества.

По словам советника Антона Кобякова, планируется участие около 8 тыс. представителей российских и зарубежных официальных и деловых кругов и средств массовой информации в мероприятиях недели.

Участники совещания обсудили актуальные вопросы, связанные с организацией и проведением РЭН-2017, информационным сопровождением и продвижением мероприятия. Было отмечено, что представители организационного комитета по подготовке и проведению РЭН-2017 примут участие в работе XXII Мирового нефтяного конгресса, который состоится в Стамбуле 9-13 июля 2017 года. В рамках события руководителям национальных нефтяных комитетов конгресса планируется вручить приглашения министра энергетики Российской Федерации Александра Новака принять участие в Российской энергетической неделе, которая будет проходить в Москве в ЦВЗ "Манеж" с 4 по 7 октября 2017 года.

Справка

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.