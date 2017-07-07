"Швабе" обсудил перспективы сотрудничества с разработчиками морских судов на МВМС-2017

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Холдинг "Швабе" принял участие в VIII Международном военно-морском салоне (МВМС-2017), который проходил с 28 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге на территории выставочного комплекса "Ленэкспо" и причального комплекса "Морской вокзал".
"В рамках МВМС-2017 мы провели ряд встреч с российскими разработчиками морских судов. В ходе переговоров мы продемонстрировали нашим партнерам возможности холдинга в создании оптико-электронных систем наблюдения для надводных кораблей и обсудили перспективы сотрудничества в данной области", - сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Дмитрий Жидков.
На МВМС-2017 были представлены изделия предприятия холдинга "Швабе" - Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). В линейке гражданской продукции были продемонстрированы системы оптического наблюдения СОН 730, СОН 820 и СМС 831, позволяющие получать качественное и устойчивое изображение при любых видах съемки, в любое время суток, в условиях ограниченной видимости. Данные устройства могут устанавливаться на различные типы техники, в том числе, морские суда - корабли и катера.
Международный военно-морской салон проводится один раз в два года под патронажем Министерства промышленности и торговли России и при участии Министерства обороны и Министерства иностранных дел РФ, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, правительства Санкт-Петербурга и Рособоронэкспорта. В 2017 году на МВМС свою продукцию демонстрировало более 400 компаний, в том числе 49 зарубежных из 29 стран. За пять дней салон посетило более 100 тыс. человек.