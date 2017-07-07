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"Швабе" - партнер футбольных команд "Ассоциации врачей - любителей футбола"

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7 июля, 16:49 UTC+3

В 2017 году во врачебном мундиале примут участие медицинские работники из 20 стран

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© Холдинг "Швабе""

Холдинг "Швабе" поддержит футбольные команды "Ассоциации врачей - любителей футбола" России на 23-м чемпионате мира по футболу среди врачей, который будет проходить с 8 по 16 июля в г. Леоганге (Австрия) в рамках Международного конгресса "Медицина и здоровье в спорте". На данном мероприятии специалисты холдинга также представят два доклада, посвященные деятельности и разработкам в сфере медицинского производства.

"Для нас большая честь стать партнером команд "Ассоциации врачей - любителей футбола". Врачи выполняют важную миссию в современном обществе - каждый день они проявляют заботу о здоровье и жизни людей. Тем более отрадно осознавать, что в свободное от работы время они отстаивают честь России на футбольном поле на международном уровне. Искренне желаем нашим врачам-футболистам достойно выступить на чемпионате мира в Австрии. В свою очередь, мы планируем поделиться с мировым врачебным сообществом наработками холдинга в сфере медицинской промышленности", - сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

"Ассоциация врачей - любителей футбола" была основана в июне 2015 года. Основная ее цель - объединить медицинских специалистов - футболистов всей нашей страны. В настоящее время в организацию входит более 500 врачей из 19 регионов России. В рамках ассоциации сегодня созданы основная сборная и masters (45+). В 2016 году российская команда masters завоевала золото на 22-м чемпионате мира по футболу среди врачей, который проходил в Испании. Основная сборная заняла на этом первенстве 9 место.

В 2017 году во врачебном мундиале примут участие медицинские работники из 20 стран: Австралии, Австрии, Аргентины, Бразилии, Канады, Каталонии, Колумбии, Германии, Великобритании, Венгрии, Ирландии, Литвы, Мексики, России, США, Узбекистана, Украины, Чехии, Швеции и Южной Кореи. У каждой из российских команд своя установка на данный чемпионат.

"В прошлом году в Барселоне мы впервые стали чемпионами мира среди мастеров. В Австрию едем с одной целью - защитить звание", - сообщил президент "Ассоциации врачей - любителей футбола", капитан команды masters (45+) Геннадий Войчишин.

"Для меня это уже будет четвертый чемпионат. В Бразилии и США мы были двенадцатыми, в Испании наша команда заняла уже девятое место. С каждым годом ставки растут. Задача на австрийский турнир - вначале попасть в восьмерку лучших, ну а затем побороться за место в первой пятерке. Каждая из представленных на чемпионате команд сегодня демонстрирует высокий уровень футбола, но и мы за последние годы существенно выросли в профессиональном плане, поэтому игры в Австрии будут захватывающими и интересными", - рассказал капитан основной сборной Андрей Семешкин.

Напомним, что в конце мая 2017 года Холдинг "Швабе" и "Ассоциация врачей - любителей футбола" подписали соглашение о партнерстве в рамках конференции Международного объединения разработчиков, производителей и пользователей медицинской техники. Оно заключено сроком на пять лет.

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