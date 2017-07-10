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Участникам "FISU Volunteer Leaders Academy 2017" рассказали о Зимней универсиаде-2019

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10 июля, 11:28 UTC+3

На форуме представили зимние виды спорта будущих игр, уникальные спортивные объекты, специальные проекты, позиционирующие культурное многообразие Сибири и Красноярского края

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© Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019

Красноярск, 10 июня 2017 г. /Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019/. Презентацию Зимней универсиады-2019 на форуме "FISU Volunteer Leaders Academy 2017" в Казани провел руководитель дирекции Студенческих игр в г. Красноярске Максим Уразов, рассказав о ходе подготовки к масштабному спортивному событию. Участникам образовательного форума представили зимние виды спорта будущих игр, уникальные спортивные объекты, специальные проекты, позиционирующие культурное многообразие Сибири и Красноярского края.

Максим Уразов отметил: "Не каждый город может принять столь большое спортивное событие. Красноярск является уникальным местом, где впервые в истории России пройдет именно Зимняя универсиада, в программу которой войдет одновременно 11 видов спорта. Мы будем рады видеть вас на Студенческих играх, где вы увидите весь масштаб и проникнитесь атмосферой спортивного духа и сибирского колорита".

Одной из главных тем презентации Зимней универсиады-2019 стала волонтерская программа, о которой рассказали добровольные помощники Красноярска - будущие тим-лидеры игр. Помимо основополагающих целей проекта, они представили основные требования, предъявляемые к волонтерам и способы подачи заявок в добровольные помощники Студенческих игр 2019 года.

Напомним, от Красноярска на форум отправилась делегация в составе 10 волонтеров Зимней универсиады-2019. Ключевыми факторами при их отборе стали большой опыт волонтерской деятельности, в том числе опыт работы тим-лидером на крупных событиях, а также высокий уровень владения английским языком, так как весь форум будет проходить на иностранном языке. 

Таким образом, волонтеры получили возможность обменяться опытом с активистами из 91 страны мира входящей в состав Международной федерации студенческого спорта, поделились своими навыками, представили родной город и рассказали о Зимней универсиаде-2019.

Основная цель форума – создание постоянно действующей площадки для коммуникации волонтеров и членов национальных федераций студенческого спорта для обмена мнениями и накопленными успешными практиками в сфере реализации волонтерских программ и проектов для проведения крупных международных спортивных, в том числе студенческих мероприятий.

Форум в Казани организован при поддержке горно-металлургической компании "Норникель", которая является партнером FISU и генеральным партнером Зимней универсиады-2019 в Красноярске. Помимо прочего, "Норникель" профинансирует подготовку персонала и волонтеров, которые будут работать на студенческих играх в Сибири.

Дополнительная информация по тел.: 8-923-351-2019, Татьяна Богданова (пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019).

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