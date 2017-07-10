Акция в защиту амурского тигра прошла в российском павильоне на ЭКСПО-2017

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АСТАНА, 10 июля 2017 г. 7 июля в национальном павильоне Российской Федерации на международной выставке "ЭКСПО-2017" в столице Республики Казахстан городе Астана прошел спортивный флешмоб в защиту амурского тигра.
В рамках этапа Кубка мира по борьбе самбо среди мужчин и женщин и по боевому самбо на призы президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева был организован флешмоб в защиту амурского тигра. Юные самбисты Казахстана провели показательные схватки на татами. Эта акция собрала огромное количество зрителей, которых приветствовали президент Международной федерации самбо Василий Шестаков и президент Казахстанской федерации самбо, Комиссар выставки ЭКСПО-2017 Рапиль Жошыбаев.
Российский павильон не случайно был выбран площадкой для проведения мероприятия. Тему экологии в экспозиции России представляет знакомство с одним из символов величия и богатства северной природы России - амурским тигром.
"Международная федерация самбо сделала амурского тигра своим логотипом. Вы знаете, что к сожалению, есть животные, которых остается все меньше и меньше на земле. Как раз в их числе и амурский тигр. Совместно с администрацией президента РФ мы уже давно проводим акции в защиту этого прекрасного животного", - констатировал в своем приветственном слове Василий Шестаков.
Также для гостей российского павильона была организована викторина на знание фактов о жизни амурского тигра. Победители получили памятные браслеты с изображением животного и сувениры на память о посещении российской экспозиции.