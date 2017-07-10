Призовой фонд парусной регаты Кубок Кезеной-Ам 2017 увеличен до 2,2 млн рублей

Призовой фонд первой парусной регаты в Чеченской Республике, Кубка Кезеной-Ам 2017, увеличен на 1 млн рублей и в итоге составит 2,2 млн рублей. Основной фонд 1,2 млн рублей будет распределен между победителями и призерами двух гоночных групп участников в равных долях. Кроме того, названия экипажей-победителей будут указаны на переходящем Кубке Кезеной-Ам. Также шесть финалистов примут участие в суперфинале "Ахмат" и разыграют специальный приз от правительства Чеченской Республики. За третье место команда получит 200 тыс. рублей, за второе - 300 тыс. рублей, за первое - 500 тыс. рублей.

Первая регата на территории Чеченской Республики проходит на одноименном озере с 5 по 9 июля на высоте 1870 метров над уровнем моря. Всего на воде встретились 19 команд с участниками из России, Хорватии, Черногории, Германии, Республики Беларусь, Украины, Чехии и даже Новой Зеландии.

Подробнее о Кубке Кезеной-Ам 2017 www.chyf.ru/regatta2017

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Справочная информация

О региональной общественной организации “ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА” Чеченской Республики (РОО ФПС ЧР; www.chyf.ru):

Федерация парусного спорта Чеченской Республики была образована в декабре 2016 года. Главная цель организации состоит в популяризации парусного спорта на Северном Кавказе и поддержке региональных спортсменов на российских и международных соревнованиях. В планах федерации на 2017 год - проведение первой парусной регаты, Кубка Кезеной-Ам 2017, формирование программы и календаря парусной школы и соревнований в Чечне.

О Кубке Кезеной-Ам 2017 ( www.chyf.ru/regatta2017 )

Первая регата на территории Чеченской Республики. Названа в честь озера, где с 5 по 9 июля 2017 года впервые пройдут парусные соревнования. Это самое большое по площади озеро Северного Кавказа. Оно расположено на границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана. Инициатором и организатором регаты выступает Федерация парусного спорта Чеченской Республики.

Об озере Кезеной-Ам

Уникальное по живописности природы место, жемчужина Чеченской Республики, расположено на высоте 1870 метров над уровнем моря в поясе субальпийских лугов на границе Чеченской Республики и Дагестана. Большое форельное озеро сразу и навсегда влюбляет в себя за невероятно красивые оттенки водной глади, от нежно бирюзового до насыщенного синего цвета, и плюшевые горные холмы вокруг него.