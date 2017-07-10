Российские стартапы ждут в Финляндии

Хельсинки-центр в Санкт-Петербурге учредил специальную номинацию Finlanding в рамках крупнейшего в России конкурса ИТ-проектов GoTech. К участию приглашаются компании, заинтересованные выходить на европейский рынок через Финляндию. Наиболее интересны стартапы в области IT, IoT, Industry 4.0, Smart City и Logistics.

10 финалистов получат возможность 12 октября выступить на форуме GoTech перед российско-финским жюри номинации. По итогам презентаций отобранные проекты получат приглашение в акселераторы NewCo (Хельсинки) и Level-up (Котка), VIP-пакет участия в самом масштабном стартап-событии Северной Европы Slush 2017 и возможность запустить пилотные проекты городах Хельсинки, Котка и Лахти.

Прием заявок открыт до 8 сентября на сайте конкурса.

Ранее на конкурсе GoTech были объявлены номинации "Билайн", "Лаборатории Касперского", Google, Dell EMC и ФРИИ, а также независимая номинация GoGlobal, где победителей выбирают эксперты венчурных фондов, корпораций, бизнес-инкубаторов и акселераторов. Главный критерий оценки: сможет ли проект захватить мир и стать глобальной историей успеха?

Форум и финал конкурса GoTech пройдут в Москве 12 октября.