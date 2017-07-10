RAEX присвоило Промсвязьбанку рейтинг на уровне ruA, прогноз "Стабильный"

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Национальное рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило Промсвязьбанку рейтинг на уровне ruA, прогноз "Стабильный".
Эксперт РА в своем анализе оценивает такие факторы, как рыночные позиции банка, финансовые риски, управление и риск-менеджмент. В сообщении агентства говорится о сильных конкурентных позициях Промсвязьбанка на банковском рынке (десятое место по активам, девятое место по депозитам ФЛ среди банков РФ на 01.06.2017) и широкой географии деятельности. Эксперт РА отмечает высокий уровень операционной эффективности деятельности банка, а также хорошие позиции банка по краткосрочной ликвидности.
"Мы удовлетворены полученным рейтингом и считаем, что он объективно отражает рыночные позиции Промсвязьбанка и свидетельствует об успешной реализации его стратегии развития. Банк активно внедряет новые технологические решения, совершенствует свои продуктовые предложения, расширяя сотрудничество с постоянными клиентами и привлекая новых на обслуживание. Промсвязьбанк нацелен удерживать лидирующие позиции на рынке по ключевым направлениям, фокусируясь на увеличении безрискового комиссионного дохода", – комментирует Владимир Мамакин, заместитель председателя правления, руководитель блока "Финансы" Промсвязьбанка.
Центральный Банк Российской Федерации в настоящее время применяет рейтинги агентства RAEX (Эксперт РА) для регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг (Положение ЦБ №548-П от 19.08.2016), а также страховых компаний (Указания Банка России №4297-У, №4298-У, №3849-У). Пресс-релиз RAEX (Эксперт РА) по рейтинговому действию опубликован на сайте.