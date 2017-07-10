Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

RAEX присвоило Промсвязьбанку рейтинг на уровне ruA, прогноз "Стабильный"

Новости партнеров
10 июля, 12:37 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

Национальное рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило Промсвязьбанку рейтинг на уровне ruA, прогноз "Стабильный".

Эксперт РА в своем анализе оценивает такие факторы, как рыночные позиции банка, финансовые риски, управление и риск-менеджмент. В сообщении агентства говорится о сильных конкурентных позициях Промсвязьбанка на банковском рынке (десятое место по активам, девятое место по депозитам ФЛ среди банков РФ на 01.06.2017) и широкой географии деятельности. Эксперт РА отмечает высокий уровень операционной эффективности деятельности банка, а также хорошие позиции банка по краткосрочной ликвидности. 

"Мы удовлетворены полученным рейтингом и считаем, что он объективно отражает рыночные позиции Промсвязьбанка и свидетельствует об успешной реализации его стратегии развития. Банк активно внедряет новые технологические решения, совершенствует свои продуктовые предложения, расширяя сотрудничество с постоянными клиентами и привлекая новых на обслуживание. Промсвязьбанк нацелен удерживать лидирующие позиции на рынке по ключевым направлениям, фокусируясь на увеличении безрискового комиссионного дохода", – комментирует Владимир Мамакин, заместитель председателя правления, руководитель блока "Финансы" Промсвязьбанка. 

Центральный Банк Российской Федерации в настоящее время применяет рейтинги агентства RAEX (Эксперт РА) для регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг (Положение ЦБ №548-П от 19.08.2016), а также страховых компаний (Указания Банка России №4297-У, №4298-У, №3849-У). Пресс-релиз RAEX (Эксперт РА) по рейтинговому действию опубликован на сайте

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
5
В главном офисе уральских газовиков открылась выставка всемирно известного художника
7
В "Макаровском квартале" завершен нулевой цикл
3
Уральские газовики начали опытно-промышленную эксплуатацию первой мобильной КриоАЗС
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Керченском мосту началась укладка асфальта
2
Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля
3
Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"
4
МВД вводит новые правила регистрации транспортных средств
5
Банк "Югра". Досье
6
ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра"
7
Депутат Ковалев: парламентарии ОБСЕ тщетно ждут от делегации РФ "покаяния"
Темы дня
Реклама