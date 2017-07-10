"Швабе" показывает уникальный переносной инкубатор на ИННОПРОМ-2017

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех демонстрирует переносной неонатальный инкубатор "БОННИ" на выставке ИННОПРОМ-2017. Новый прибор имеет малый вес и комфортную внутреннюю конструкцию детского модуля, позволяет подключать дополнительное медицинское оборудование и проводить различные обследования пациента. Запуск в серийное производство изделия запланирован на конец 2017 года.

Инкубатор "БОННИ" разработан сотрудниками предприятия Холдинга "Швабе" - Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). Он предназначен для безопасного кратковременного перемещения пациентов до медицинских учреждений, между подразделениями медицинских учреждений, транспортировки в труднодоступных районах.

"БОННИ" – первая модель переносного инкубатора отечественного производства. Наша новинка в полной мере обладает функционалом стандартного транспортного инкубатора, но при этом в разы легче его. Компактные размеры и малый вес существенно упрощают процедуру транспортировки пациентов", - рассказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Переносной инкубатор имеет предельно облегченную конструкцию, выполненную из композитных материалов. Масса оборудования составляет всего 7 кг, поэтому транспортировку маленького пациента сможет осущестлять один взрослый человек. Изделие имеет гибкую систему модификации конфигурации ремней: пользователь легко может трансформировать одни и те же ремни, как для плечевого переноса, так и для ручного ношения или крепления к каталке.

"БОННИ" имеет комфортную внутреннюю конструкцию детского модуля и оснащен системой ремней на липучке для удобной фиксации ребенка внутри инкубатора. Аппарат укомплектован мягким матрацем специальной формы, защищающим малыша не только от холодового стресса, но и от вибрационных и шумовых нагрузок, возникающих при транспортировке.

Новинка УОМЗ способна поддерживать температуру внутри модуля в диапазоне от 34 до 38°С, измерять у пациента температуру тела, сатурацию крови, частоту сердечных сокращений и объемный пульс крови. Она оснащена режимом предварительного прогрева, функцией самодиагностики, а также звуковой и визуальной сигнализацией, которая срабатывает в случае возникновения различных неисправностей. К инкубатору также можно подключать различное дополнительное оборудование - аппараты ИВЛ или кислородотерапии, шприцевой дозатор.