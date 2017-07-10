OMEGA презентовала Seamaster Diver 300M "Commander's Watch" Limited Edition

ЛОНДОН, Великобритания. Швейцарский часовой бренд OMEGA провел на специальном мероприятии в Лондоне презентацию новых часов, источником вдохновения для создания которых послужили военное звание и знаки отличия Джеймса Бонда. Модель Seamaster Diver 300M "Commander’s Watch" Limited Edition представили президент и генеральный директор OMEGA Рейнальд Эшлиманн, а также продюсер фильмов о Бонде Майкл Дж. Уилсон.

На место проведения мероприятия - галерею Тейт - гостей доставили по Темзе на катере. Рейнальд Эшлиманн рассказал гостям о новых часах: "Джеймс Бонд - глубокий и яркий персонаж. Нас заинтересовала его принадлежность к военно-морскому флоту, с которым OMEGA тоже имеет давние связи, и мы решили отдать должное его званию коммандера".

© OMEGA

В этом году франшиза о Джеймсе Бонде отмечает три памятные даты: 50 лет назад на экраны вышел фильм "Живешь только дважды", 40 лет назад - "Шпион, который меня любил" и 20 лет назад - "Завтра не умрет никогда". Во всех этих картинах Джеймс Бонд носит военную форму.

В честь этих юбилеев OMEGA создала уникальные часы, источником вдохновения для дизайна которых стали алые, белые и синие цвета военно-морского флота и знаки различия коммандера.

На презентации гости смогли не только познакомиться с новыми OMEGA "Commander’s Watch", но и посмотреть выставку реквизита и иллюстраций для старых фильмов о Бонде.

Джеймс Бонд носит OMEGA с 1995 года, когда впервые появился с часами Seamaster в фильме "Золотой глаз". С тех пор часы OMEGA сопровождают агента 007 во всех его экранных приключениях.

О часах

Часы "Commander's Watch" выполнены в цветах военно-морского флота и имеют корпус из нержавеющей стали с белым керамическим циферблатом, синими гранеными скелетонизированными часовыми и минутными стрелками и алой лакированной секундной стрелкой с логотипом бондианы на противовесе. Сквозь прозрачную заднюю крышку виден ротор со знаками различия коммандера ВМФ. Часы, к которым прилагается ремешок НАТО из полиамида с пятью полосками синего, красного и серого цветов и запасной металлический браслет, оснащены уникальным механизмом OMEGA калибра 2507. Модель из нержавеющей стали выпущена ограниченной серией из 7007 экземпляров. Кроме того, выпущена модель "Commander’s Watch" из 18-каратного желтого золота в ограниченном количестве – всего 7 экземпляров.

© OMEGA

О кинокомпании EON Productions

Компании EON Productions Limited и Danjaq LLC находятся в собственности и под управлением семьи Брокколи/Уилсон. Danjaq - расположенная в США компания, которой наряду с Metro-Goldwyn-Mayer Studios принадлежат права на все существующие фильмы о Джеймсе Бонде, а также права на съемку будущих фильмов и распространение по всему миру товаров, связанных с бондианой. Британская компания EON Productions является дочерним предприятием Danjaq и занимается съемками фильмов о Джеймсе Бонде. С 1962 года в рамках франшизы об агенте 007 выпущено 24 кинофильма.

О Metro-Goldwyn-Mayer

Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) - ведущая компания по производству и глобальному распространению развлекательных фильмов, видеопродукции и телевизионного контента на всех платформах. Компания владеет одной из самых крупных в мире библиотек премиум-фильмов и телевизионного контента, а также премиальной платной телевизионной сетью EPIX, которая доступна на всей территории США через кабельные, спутниковые, телекоммуникационные и цифровые каналы. Кроме того, MGM является инвестором множества других телеканалов и цифровых платформ.