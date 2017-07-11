На Иннопроме представили проект Академического

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. В первый день работы Международной промышленной выставки "Иннопром-2017" президент группы компаний "Кортрос" Вениамин Голубицкий представил президенту РФ Владимиру Путину проект крупнейшего градостроительного Европы и самого молодого района Екатеринбурга - Академического.
Как рассказывает портал akademekb.ru, Путин на несколько минут задержался у стенда "Реновы" и оценил проект. "Академический будущего — это 9 млн кв. метров жилья и 325 тысяч человек. Уже сейчас в районе живут 45 тысяч екатеринбуржцев, построено три школы и 88 домов", — рассказал Голубицкий главе государства.
Он также добавил, в Академическом стоимость коммунальных услуг в среднем на 25% ниже, чем в других районах города. Это связано с тем, что в районе работает своя ТЭЦ. При проектировании инженерных сетей используются новые экономичные технологии.
Глава ГК "Кортрос" отметил, что в Академическом очень высокие темпы рождаемости — 40 детей на тысячу жителей в год. Это больше, чем в среднем по городу. "Также главе государства рассказали о развитой системе видеонаблюдения в Академическом: объяснили, почему многие родители могут позвонить диспетчеру и попросить проследить за их ребёнком на прогулке. Или сопроводить до дома тёмным вечером. И тот, и другой звонки в Академическом не считаются чем-то странным", - рассказывает портал.
Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе. На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года.
"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество-2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.
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