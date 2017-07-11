Состоялось первое заседание оргкомитета Международного рыбопромышленного форума

Заседание организационного комитета Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялось 10 июля в Москве под председательством заместителя министра сельского хозяйства РФ - руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. Встреча была посвящена проведению мероприятий в 2017 году. Оргкомитет утвердил архитектуру программы форума. Также были озвучены ключевые темы и направления дискуссий в рамках деловой составляющей.

В заседании приняли участие представители крупнейших отраслевых ассоциаций: ВАРПЭ, НО "Рыбный союз", "Росрыбхоз", АКОРТ, начальники профильных управлений Росрыболовства, а также территориальных управлений агентства: на связь в режиме видеоконференции вышли Санкт-Петербург, Владивосток, Магадан, Ростов-на-Дону, Севастополь, Петропавловск-Камчатский.

"Мы приглашаем всех представителей рыбной отрасли принять участие в форуме. На протяжении трех дней гостей Санкт-Петербурга будет ждать не только насыщенная деловая программа, но и обширная выставка с участием российских и зарубежных представителей рынка", - отметил председатель организационного комитета Илья Шестаков.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 14 по 16 сентября в г. Санкт-Петербурге. В преддверии мероприятия состоится выездное заседание организационного комитета на площадке его проведения форума, в выставочном комплексе "Ленэкспо".

Официальный сайт форума: www.fishexpoforum.com.

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Справка

Организатор Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) осуществляет регулирование в сфере добычи, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов.

В зоне ответственности ведомства – организация промышленного рыболовства в морских и пресноводных объектах, научное обеспечение промысла, пополнение рыбных запасов, развитие аквакультуры (товарного рыбоводства), надзор за безопасностью плавания судов рыбопромыслового флота и выполнением аварийно-спасательных работ в районах промысла, а также в сфере производственной деятельности на судах и в морских портах.

В задачи Росрыболовства входит обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса, который вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны и является драйвером роста экономики прибрежных регионов.

На долю Российской Федерации приходится более 4,5% мировой добычи рыбы, это стабильно 5-6 место в мире. В 2016 году российскими рыбаками достигнут рекордный показатель вылова за последние 20 лет: освоено около 4,8 млн тонн водных биоресурсов, что почти на 6% выше уровня 2015 года. Оборот организаций отрасли составил 290,9 млрд. рублей, что в действующих ценах на 11,1% больше, чем в 2015 году.

При поддержке фонда "Росконгресс" – крупнейшего организатора конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.