Александр Новак пригласил руководителей крупнейших нефтегазовых компаний мира на РЭН-2017

СТАМБУЛ (Турция), 10 июля. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил на пленарной сессии XXII Мирового нефтяного конгресса "Формирование энергетического будущего".

В дискуссии приняли участие председатель совета директоров и главный исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс, президент и генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер, главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден.

Основной темой обсуждения стали векторы развития мировой энергетики. По словам Александра Новака, в эпоху четвертой промышленной революции, в "век электричества", не так важно, из какого источника поступает энергия. Важнее, чтобы она была доступна по требованию, конкурентоспособна по цене, имела понятные и общепринятые потребительские качества.

"Главный вопрос, который стоит перед нами, - как гарантировать бесперебойное снабжение мировой экономики энергией, несмотря на политическую и экономическую волатильность", - сказал глава Минэнерго России.

Среди аспектов, оказывающих влияние на энергетические рынки, министр выделил эволюцию топливного баланса, технологический прогресс и складывающиеся правила торговли, финансирования и технологического обмена на энергетических рынках.

Участники пленарной сессии пришли к общему мнению, что спрос на энергию в мире будет расти, хотя структура и география этого спроса будут сильно меняться. По словам Александра Новака, к 2040 году спрос на энергию вырастет минимум на 25%. При этом темпы роста скорее всего снизятся, во многом благодаря технологическому прогрессу и росту энергоэффективности.

"Будет происходить глубинное переформатирование географической структуры рынка - так, при ожидаемой стагнации или уменьшении объемов энергопотребления в странах ОЭСР, центр роста потребления сместится в страны Азии, Ближнего Востока, Африки, где потребление вырастет не менее чем в 1,5 раза", - сообщил министр.

Глава российского энергетического ведомства также отметил, что ВИЭ будет самым быстрорастущим источником энергии: "Доля ВИЭ и атомной энергии в мировом энергобалансе увеличится с 15% до 23% к 2035 году".

Среди ключевых направлений технологического прогресса Александр Новак назвал энергетические, цифровые и биотехнологии, искусственный интеллект и роботизацию, материаловедение, инфраструктурные и транспортные преобразования. "Разработка таких технологий требует нового уровня кооперации научных коллективов, производства и государственных структур. В этих условиях сохранить конкурентоспособность можно только объединив усилия с единомышленниками", — подчеркнул Министр.

По мнению главы Минэнерго России, только открытые, основанные на единых нормах и стандартах торговые связи и технологическое сотрудничество будут способствовать развитию глобальной экономики и международной кооперации: "Движение вперед предусматривает кооперацию участников рынка в реализации совместных проектов, создании новых механизмов совместного мониторинга и анализа ситуации, финансирования, проведения НИОКР".

В рамках конгресса руководителям национальных нефтяных комитетов Мирового нефтяного совета были вручены официальные приглашения министра энергетики РФ Александра Новака принять участие в работе РЭН-2017.

Российская энергетическая неделя пройдет в Москве в ЦВЗ "Манеж" с 3 по 7 октября 2017 года. Мероприятие проводится с целью демонстрации перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализации потенциала международного сотрудничества. В Форуме примут участие руководители крупнейших мировых и российских энергетических компаний.

Оператором Российской энергетической недели выступает фонд "Росконгресс".

Справка

Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.