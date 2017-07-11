Делегация предпринимателей китайской провинции Хэйлунцзян приедет на Южный Урал

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики господин Ху Яфэн договорились об организации визита деловой делегации из провинции Хэйлунцзян на Южный Урал. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.
По словам губернатора, с начала 2017 года торговый оборот Челябинской области с Китаем вырос в среднем на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Губернатор провинции Хэйлунцзян господин Ху Яфэн проинформировал Дубровского о результатах визита правительственной делегации китайской провинции на Южный Урал. Вчера гости посетили крупнейшие промышленные предприятия региона – Челябинский трубопрокатный завод, Группу «Конар», а также Южно-Уральский государственный университет.
В настоящее время делегация из 152 предприятий провинции работает на международной промышленной выставке Иннопром-2017 в Екатеринбурге. Борис Дубровский предложил организовать подобный расширенный визит представителей бизнеса Хэйлунцзян в Челябинск в 2018 году. Принято предварительное решение, что переговоры пройдут в преддверии Иннопрома-2018. «Нам необходимо совместными усилиями создать площадку для обмена информацией между нашими предприятиями, где они смогут самостоятельно развивать дальнейшие отношения», - поддержал глава Комитета промышленности и информатизации провинции Хэйлунцзян Нею Юньлин.