Движение по дублеру Борского моста в Нижегородской области запустят через три недели

Движение по дублеру Борского моста в Нижегородской области запустят через 19 дней, готовность объекта составляет 98%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Борская транспортная система готова на 98%, до открытия осталось 19 дней. Готовность объекта 11 июля проверил губернатор Валерий Шанцев", - говорится в сообщении.

Глава региона подчеркнул, что в эксплуатацию сдается не просто дублер Борского моста, а сложная транспортная система, которая расширит проезд для автомобилистов. "Окончательно вопрос с движением здесь будет решен после того, как мы построим дорогу Неклюдово - Золотово. Сейчас проект находится на экспертизе. Мы планируем начать работу в 2018 году, а закончить - через полтора-два года. Будет развязка и на Городец, и на Бор, и на Киров. Надеюсь, забудем, что такое борская пробка", - заявил Валерий Шанцев, слова которого приводит пресс-служба.

По данным областного минтранса, перепады погоды не повлияли на работу дорожников, стройка идет без отставания. "Нам осталось положить около 3 тыс. тонн асфальтобетона, соединить дорогу с мостом, нанести разметку, поставить дорожные знаки, выставить аншлаги со схемами проезда", - сказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александр Герасименко.

Как сообщили в ведомстве, через действующий Борский мост в часы пик ежедневно проходит до 70 тыс. автомобилей несмотря на то, что его проектная пропускная способность составляет 12 тыс. единиц транспорта. "Строительство дублера Борского моста позволит увеличить пропускную способность на Кировском направлении как минимум втрое и сократит время в пути от Нижнего Новгорода до Бора с двух часов в час пик до 30 минут", - пояснили в минтрансе.