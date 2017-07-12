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Корпорация "Пумори" впервые представила на Иннопроме новую 3D возможность

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12 июля, 11:47 UTC+3

Промышленники задолго до строительства нового цеха могут попутешествовать внутри и оценить расположение и эргономику пространства

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Корпорация "Пумори" впервые представила на Международной промышленной выставке "Иннопром-2017" возможность оценить и почувствовать пространство еще не построенного нового цеха или участка производства.
 
Как рассказал ТАСС генеральный директор корпорации Александр Баландин, новая возможность при создании своих производств основана на веер-3D технологиях. "При создании на бумаге проекта, например, цеха или участка, мы видим на чертеже расположение технологических линий, расстановку оборудования. Но заказчику хочется побывать в этом цехе еще до того, как он будет построен. С помощью виртуальной 3D-маски можно будет зайти внутрь своего будущего участка или цеха и почувствовать, как что будет располагаться, как этим пользоваться, как будет двигаться техника и люди, насколько это пространство эргономично", - сказал Баландин. 

По словам гендиректора корпорации, такой инструмент "переноса в будущее" создает дополнительный эффект и мощный стимул у заказчика, чтобы этот проект реализовывать. "С точки зрения наглядности и практического осознания того, к чему ты стремишься, правильно ли инвестируешь, будут ли вложения приносить пользу и удовольствие, эта технология очень выразительна. Заказчики, которым мы это показывали, испытывают позитивные эмоции", - говорит он. 

Реализация проекта "с чистого листа", с момента получения техзадания, занимает от месяца до полугода от начала "бумажной" стадии. Самым "длинным" проектом, сделанным специалистами корпорации, стал большой завод по производству шестерен в России -  в "Пумори" его делали восемь месяцев. 

Справка 

Корпорация "Пумори" ведет историю с 1990 года. В 2013, 2014 и 2015 годах по итогам всероссийского рейтинга была признана лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. Сегодня "Пумори" - одна из крупных машиностроительных структур, объединяющая 14 предприятий по всей России. Партнер известных компаний-производителей: японских OKUMA, Toshiba, Okamoto, Brother; Hawema (Германия), Manurhin (Франция), Ingersoll (США), Fastems (Финляндия), Davi (Италия), Optomec (США), Micromatic (Индия) и др.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнером является Япония, организатором выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС. Отличительной особенностью нынешней выставки является то, что здесь впервые массово представлены технологии будущего с эффектом полного погружения в виртуальный мир.

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