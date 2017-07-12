Открыта регистрация на форум GoTech 2017

Форум о глобальном бизнесе и технологиях GoTech 2017 пройдет в Москве через три месяца 12 июля 2017 года. Открыта продажа билетов и регистрация участников.

О чем думают люди, определяющие развитие технологий в России и мире? Какие решения ищут крупнейшие корпорации? Во что готовы вкладывать деньги венчурные инвесторы? Какие стартапы уже завтра станут историями успеха на глобальном рынке?

На форуме GoTech выступят руководители венчурных фондов, основатели технологических компаний, которым удалось завоевать мировой рынок, и фаундеры стартапов, которые сейчас идут по этому пути. Свое участие подтвердили: Сергей Белоусов (основатель и генеральный директор Acronis), Александр Галицкий (управляющий партнер Almaz Capital Partners), Дмитрий Чихачев (управляющий партнер Runa Capital), Александр Туркот (управляющий партнер Maxfield Capital).

На большой сцене Founder Stage состоится финал конкурсной номинации для стартапов Go Global. Главный критерий оценки: сможет ли проект захватить мир и стать глобальной историей успеха? Победитель получит возможность представлять свой проект на ведущих мировых стартап-форумах: Web Summit, Slush, Seedstars Summit и других. Также будут определены победители более 10 специальных номинаций от партнеров: "Билайн", Google, Dell EMC, "Лаборатории Касперского", ФРИИ, Хельсинки-центра и других.

На сцене Pitch Stage пройдут отраслевые питч-сессии проектов – участников конкурса GoTech. Организаторы планируют анонсировать несколько треков: fintech, digital health, digital farming и другие. Для инвесторов на сессию VC Pitch будут отобраны инвестиционно-привлекательные проекты в технологических областях: machine learning, big data, IoT, AR / VR.

На форуме будут работать несколько площадок для нетворкинга: VC Corner для индивидуальных встреч инвесторов с проектами, VC Lounge – для встреч инвесторов между собой, Press Corner – для стартапов, которые хотят стать героями публикаций и познакомиться с журналистами деловых изданий.

Более 1000 участников: основатели и инвесторы, стартапы и корпорации, визионеры и разработчики, СМИ и институты развития соберутся на форуме GoTech, чтобы найти новые решения, технологии, контакты и ресурсы для развития своего бизнеса.

Подробности, программа и билеты на сайте: www.gotech.vc

Фонд GoTech занимается поиском и развитием технологий с 2009 года. В структуру входят крупнейший в России и Восточной Европе конкурс технологических компаний, одноименный форум о глобальном технологическом бизнесе, платформа для приема заявок и проведения экспертизы стартапов AdvisoryBoard, совместные с партнёрами отраслевые конкурсы и акселерационные программы. В конкурсе GoTech (до 2015 г. – Web Ready) приняли участие более 6000 проектов из 50 стран.