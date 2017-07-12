В Чечне завершилась первая парусная регата - Кубок Кезеной-Ам 2017

Впервые в истории Чеченской Республики была установлена гоночная дистанция для проведения парусных соревнований на озере Кезеной-Ам с 5 по 9 июля. Автором идеи и инициатором проведения регаты стал Хасан Хаджиев, президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики.

Специально для проведения соревнований на высокогорное озеро были доставлены спортивные лодки SB20. Спортсмены приехали из восьми стран, включая Новую Зеландию и США.

"Очень приятно, что наше начинание поддержали именитые спортсмены, чемпионы мира, призеры и участники Олимпийских игр. Отмечу, что, несмотря на постоянно меняющиеся погодные и ветровые условия, все участники выходили на воду в полной готовности и в отличном настроении, - отметил Хасан Хаджиев, президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики. - Приятным сюрпризом для всех, включая организаторов, стал увеличенный вдвое призовой фонд кубка "Ахмат" на приз правительства ЧР по решению Рамзана Кадырова".

19 команд были разделены на две группы. В первой встретились восемь экипажей, подавших заявку командой, во второй - 11 сборных экипажей с опытным шкипером-наставником на борту. Два дня проходила квалификация. Победители группы "1" определились уже во второй гоночный день, в то время как в группе "2" финальные гонки прошли в третий день.

Победители - группа "1":

I место - ArtTube RUS-1 (Александр Божко)

II место - Nordmarine (Валентин Уваркин)

III место - My Marusya (Анна Басалкина)

Победители - группа "2":

I место - "Четыре ветра" (Леонид Клепиков)

II место - RiverSail Bravo (Владимир Бодриков)

III место - "Сирены" (Татьяна Ларцева)

Помимо переходящего Кубка Кезеной-Ам 2017 был разыгран специальный приз от Рамзана Кадырова - кубок "Ахмат" - по случаю проведения первой регаты в республике. Во время награждения победителей суперфинала по распоряжению главы республики был назначен призовой фонд 1 млн рублей. Но на закрытии регаты Рамзан Ахматович увеличил его для победителя, команды ArtTube RUS-1 (Таганрог) на 500 тыс. рублей. Кроме того, напомним, что призовой фонд основного Кубка составил 1,2 млн рублей. Эти денежные средства предоставил от себя лично меценат регаты Ибрагим Закриев, первый заместитель председателя правительства ЧР.

Победители кубка "Ахмат":

I место - ArtTube RUS-1 (Александр Божко)

II место - My Marusya (Анна Басалкина)

III место - Nordmarine (Валентин Уваркин)

Высокогорная погода все дни проведения соревнований диктовала свои правила. Несколько раз за день экипажи оказывались в густой белой пелене облаков, теряя видимость, а направление ветра менялось до противоположного, что создавало дополнительные сложности даже для опытных рулевых и судейской бригады во главе с Лукой Бабини (Италия).

Помимо гонок для спортсменов была подготовлена обширная культурная программа: концерты, экскурсия в древнее поселение Хой с "музеем под открытым небом" и видеоинсталляциями, а в самом Грозном для участников и гостей республики специально включили музыкальный фонтан, аналог которому есть только в Дубае. Также на озере проходили мастер-классы на детских лодках "Оптимист" и SUP-бордах, прогулки на лошадях и заезды на гоночных болидах DK Racing.

В заключительный день соревнований поприветствовать спортсменов приехал глава республики Рамзан Кадыров. Он посмотрел суперфинал с участием команд-победителей двух групп.

Награждая победителей, Рамзан Кадыров отметил перспективы развития парусного спорта в Чечне: "Я уверен, что руководство республики и правительство будут помогать в организации таких мероприятий".

Кроме того, все победители получили сертификаты на покупку одежды и спортивных товаров от компании Zhik. Также отдельные призы яхтсмены получили от компании Сбербанк, серебряного партнера регаты.

"Наша компания традиционно поддерживает спортивные и социально-значимые проекты", - отметил заместитель управляющего Чеченского отделения ЮЗБ ПАО Сбербанк Аслан Дикаев. - Первая парусная регата в Чечне - это масштабное событие международного уровня. Такие проекты дают возможность не только говорить о социальной ответственности бизнеса, но и подтверждать ее делом".

На награждении победителей Хасан Хаджиев, президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики, выразил надежду на создание и активное развитие детской парусной школы на Грозненском море и возможность регулярного проведения регат на озере Кезеной-Ам. Свою поддержку также выразил Игорь Ченцов, первый вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта.

Подробнее о Кубке Кезеной-Ам 2017 www.chyf.ru/regatta2017

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Серебряный партнер:

ЮЗБ ПАО Сбербанк

Технические партнеры:

Vivo, Interea group, Мега принт, Formula 7, Айра, Kezenoy Hotel, SportFlot, VTS, Alina&K, Lux-cinema, Findart, YRC.DK, Бизнес-океан, вода "Серноводская", Гарант

При поддержке:

правительства Чеченской Республики, Ассоциации SB20, Всероссийской федерации парусного спорта

Генеральные инфопартнеры:

Yacht Russia, ЧГТРК Грозный, ТАСС

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Вайнах, Russian Musicbox, Кавказ сегодня, Statuss Magazine, Матч ТВ, Открытый Кавказ, VodaBereg.ru, Спортивная Россия, Ocean TV, Российский стадион, Это Кавказ

Справочная информация

О региональной общественной организации "Федерация парусного спорта" Чеченской Республики (РОО ФПС ЧР; www.chyf.ru):

Федерация парусного спорта Чеченской Республики была образована в декабре 2016 года. Главная цель организации состоит в популяризации парусного спорта на Северном Кавказе и поддержке региональных спортсменов на российских и международных соревнованиях. В планах федерации на 2017 год - проведение первой парусной регаты, Кубка Кезеной-Ам 2017, формирование программы и календаря парусной школы и соревнований в Чечне.

О Кубке Кезеной-Ам 2017 (www.chyf.ru/regatta2017):

Первая регата на территории Чеченской Республики. Названа в честь озера, где с 5 по 9 июля 2017 года впервые пройдут парусные соревнования. Это самое большое по площади озеро Северного Кавказа. Оно расположено на границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана. Инициатором и организатором регаты выступает Федерация парусного спорта Чеченской Республики.

Об озере Кезеной-Ам

Уникальное по живописности природы место, жемчужина Чеченской Республики, расположено на высоте 1870 метров над уровнем моря в поясе субальпийских лугов на границе Чеченской Республики и Дагестана. Большое форельное озеро сразу и навсегда влюбляет в себя за невероятно красивые оттенки водной глади, от нежно бирюзового до насыщенного синего цвета, и плюшевые горные холмы вокруг него.