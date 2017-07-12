Эксперты обсудили результаты двухлетней работы Свободного порта Владивосток

МОСКВА, 12 июля. Экспертный круглый стол на тему "Два года закону "О Свободном порте Владивосток": результаты и перспективы" прошел 11 июля в Москве в рамках подготовки к третьему Восточному экономическому форуму.

Федеральный закон №212-ФЗ "О Свободном порте Владивосток" подписан президентом Российской Федерации 13 июля 2015 года. Согласно закону в Свободном порту Владивосток (СПВ) действует особый правовой режим осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Резиденты получают ряд преференций: налоговые льготы, упрощение таможенных и визовых процедур, максимальное снижение административных барьеров.

По словам директора Департамента территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток Министерства Российский Федерации по развитию Дальнего Востока Андрея Федотовского, количество компаний, желающих получить статус резидента Свободного порта, постоянно растет.

"На сегодняшний день к нам поступило 396 заявок на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток на общую сумму 374 млрд рублей. Из них 309 заявок были подтверждены, 28 проектов сейчас находятся на стадии рассмотрения. Почти половина заявок от потенциальных резидентов рассчитана на реализацию в городе Владивостоке (191 заявка), на втором месте - Артемовский городской округ (37 заявок). Подтвержденные инвестпроекты обещают создание более 30 тысяч новых рабочих мест", - рассказал на круглом столе Андрей Федотовский.

Постоянно увеличивается территория, работающая в режиме порто-франко. 1 июля 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о включении в зону действия Свободного порта территории Углегорского района Сахалинской области. Таким образом, сегодня особый режим распространяется на 21 муниципальное образование в пяти регионах Дальнего Востока. Также в конце июня Минвостокразвития России внесло в правительство законопроект о распространении режима Свободного порта на международные аэропорты Хабаровск (Новый) и Петропавловск-Камчатский (Елизово), а также на Советско-Гаванский муниципальный район.

К территории Свободного порта Владивосток относятся все ключевые порты юга Дальнего Востока, аэропорт "Кневичи", международные транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2". В 2016 году режим порто-франко был распространен на ключевые гавани Дальнего Востока в Хабаровском крае (Ванинский муниципальный район), Сахалинской области (Корсаковский городской округ), Камчатском крае (Петропавловск-Камчатский), Чукотском автономном округе (Певек), Приморском крае (Лазовский муниципальный район).

"Из итогов работы резидентов за два года: полностью реализовано 10 проектов, сумма вложений в них составила более 10 млрд рублей, создано более 1,5 тыс. рабочих мест. До конца года мы ожидаем, что еще 25-30 инвестпроектов будут завершены", - сообщил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

Своим опытом работы в режиме порто-франко поделились руководители компаний-резидентов СПВ. Они рассказали о преимуществах, которые получают их предприятия, работая в режиме Свободного порта Владивосток.

В частности, директор ООО "Авиаполис Янковский" Константин Богданенко сообщил: "Мы провели серьезную финансовую оценку перспектив участия в Свободном порте Владивосток. У нас получилось, что за 10 лет эксплуатации завода условия СПВ позволят сэкономить почти 200 млн рублей. Это приличная сумма, сопоставимая со стоимостью строительства производства. Она лучше всего показывает преимущества, которые закон СПВ может предоставить компаниям".

Особое внимание в ходе круглого стола было уделено Восточному экономическому форуму. Спикеры отметили важную роль ВЭФ в продвижении территории и реализуемых на ней проектов среди международных и российских инвесторов, а также в формировании законодательной базы деятельности Свободного порта Владивосток.

"Ежегодно на Восточном экономическом форуме проводятся отдельные сессии, посвященные вопросам ТОР и СПВ. Все инициативы изменений в законе о Свободном порте Владивосток, расширения на новые территории были итогом работы на сессиях ВЭФ. Например, запрос на распространение зоны СПВ на международные аэропорты Хабаровск (Новый) и Петропавловск-Камчатский (Елизово), а также на Советско-Гаванский муниципальный район, который сейчас рассматривается в правительстве РФ, также был сформирован по инициативе субъектов и предпринимателей на ВЭФ-2016", - рассказал Андрей Федотовский.

Также в ходе экспертного круглого стола обсуждались вопросы введения упрощенного визового порядка въезда в Россию через пункты пропуска на территории Свободного порта Владивосток и единого налога для резидентов СПВ.

В 2017 году в деловой программе форума будут отдельные сессии по ТОР и СПВ. Презентация первых успехов и обсуждение новых вызовов, стоящих перед Свободным портом Владивосток, будут одними из ключевых в деловой программе и выставочной экспозиции Восточного экономического форума 6-7 сентября.

Справочная информация

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка форума - кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Оператор ВЭФ 2017- Фонд "Росконгресс" - крупнейший оператор конгрессно-выставочных событий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.