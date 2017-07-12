"Швабе" показывает высокоточные спутниковые приборы на ИННОПРОМ-2017

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех демонстрирует новые геодезические устройства на VIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге.

"Данные приборы имеют адаптированное для России программное обеспечение, поддерживают основные глобальные навигационные спутниковые системы, обладают защитой от воды и пыли по стандарту IP67 и способны работать в температурном диапазоне от минус 40 до плюс 75 градусов Цельсия", - рассказал заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Иван Ожгихин.

В линейку высокоточной спутниковой аппаратуры предприятия холдинга "Швабе" - Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) входят: мультисистемные многочастотные спутниковые приемники МР-8 и МР-10, позволяющие получать плановые координаты и высоты местности c высокой степенью точности; базовая станция РС-2, предназначенная для проведения геодезической съемки в режиме реального времени c высокой степенью точности; портативный контролер СМР-9, объединяющий в себе удобство и простоту смартфона с надежностью геодезических инструментов; смарт-терминал ГСА M5, имеющий широкую область применения – жилищное и индустриальное строительство, нефтегазовый сектор, маркетинг, археология, геодезия, сельское хозяйство, безопасность, транспортная и телекоммуникационные сферы.

Контракт о локализации производства данных изделий на площадке УОМЗ был подписан в ноябре 2016 года. Запуск новой линейки приборов в серийное производство запланирован на предприятии "Швабе" в III квартале 2017 года.