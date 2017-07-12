ДОНСТРОЙ зафиксировал рост средней площади и бюджета покупаемых квартир

МОСКВА, 12 июля 2017 года. Анализ результатов продаж компании "ДОНСТРОЙ" за первое полугодие 2017 года показал тренд на рост средней площади и бюджета покупаемых квартир.

За рассматриваемый период средняя площадь купленной в объектах компании квартиры составила 82,4 кв. м, в то время как по итогам 2016 года она равнялась 74,8 кв. м (рост на 10%). Средний бюджет сделки вырос на 22% - с 18,2 млн руб. до 22,2 млн руб.

Рост площадей и бюджетов купленных квартир зафиксирован во всех сегментах. Так, бюджет покупки в бизнес-классе вырос с 13 млн руб. до 13,9 млн руб., в классе Premium - с 36,6 млн руб. до 38 млн руб., в сегменте De Luxe - с 96,9 млн руб. до 100,8 млн руб. В свою очередь, средние площади квартир выросли следующим образом: в бизнес-классе - с 69 кв. м до 72,2 кв. м, в классе Premium - с 101,3 кв. м до 110,9 кв. м, в De Luxe - с 145,4 кв. м до 168,1 кв. м.

Как сказала первый заместитель генерального директора АО "Дон-Строй Инвест" Ирина Прачева, "этот тренд - хороший сигнал восстановления экономики и уровня потребления". "Все мы помним, как в сложные, кризисные периоды спрос концентрировался на самых компактных и недорогих вариантах жилья. То, что средние площади и бюджеты покупаемых квартир растут, означает, что сегодня люди в больше степени предпочитают не экономить, копить и сберегать, а сразу покупать то, что им нравится. Еще одна предпосылка к росту средних площадей и бюджетов - снижение ипотечных ставок, которые сегодня находятся на уровне психологически важной отметки 10% годовых. С начала этого года мы наблюдаем динамичный рост доли ипотечных продаж - вполне вероятно, что многие покупатели предпочитают не ограничиваться имеющимися средствами, а взять небольшой кредит, чтобы позволить себе квартиру попросторней и подороже", - отметила она.

АО "Дон-Строй Инвест" - ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 млн кв. м недвижимости. Сегодня в портфеле продаж представлено 12 объектов: пять домов в сегменте De Luxe (Smolensky De Luxe, BARRIN HOUSE, "GRAND DELUXE на Плющихе", "Кленовый DOM" и "ЖИЗНЬ на Плющихе"), три жилых комплекса класса Premium (последние корпуса ЖК "Алые Паруса", "Долина Сетунь" и "Суббота") и четыре проекта бизнес-класса: "Лосиный остров", "Соколиный форт", "Сердце Столицы" и "Символ". Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера - Банка ВТБ (ПАО).