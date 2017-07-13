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Фотозона Зимней универсиады-2019 будет открыта на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге

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13 июля, 11:22 UTC+3
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© Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019

КРАСНОЯРСК, 13 июля 2017 г. /Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019/. На фестивале VK Fest, который пройдет 15-16 июля в Санкт-Петербурге, будет размещаться фотозона Зимней универсиады-2019, выполненная в форме снежного шара. Здесь посетители смогут познакомиться с грядущими Всемирными студенческими играми, которые пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года, сделать яркие фото, принять участие в розыгрышах и выиграть сувениры с символикой Зимней универсиады-2019, а в спортивной зоне всех активных поклонников ждет автограф-сессия от серебряного призера XXII Олимпийских игр в Сочи – Николая Олюнина.

Найти площадку Зимней универсиады-2019 поможет талисман Студенческих игр – жизнерадостная U-Лайка.

Напомним, что социальная сеть "Вконтакте" является информационным партнером XXIX Всемирной Зимней универсиады 2019 в г. Красноярске.

Справочная информация

VK Fest – это один из крупнейших фестивалей в России в формате open-air. Концепция фестиваля проста: крупнейшая социальная сеть России "Вконтакте" на два дня выходит за пределы онлайн, чтобы воссоздать себя в реальной жизни

На берегу Финского залива, на территории Парка 300-летия Санкт-Петербурга вырастет новый город, который станет точкой притяжения для пользователей, знаменитых спикеров, блогеров и популярных артистов. В этом году ожидают до 100 000 посетителей.  Для гостей подготовлены тематические зоны: "Музыка", "Инновации", "Игры", "Спорт", "Экстрим", "Лекторий", "Еда", "Маркет", "Искусство", "Компьютерные игры", "Блогеры", "Косплей", "Вегетарианство", "Знакомства" и другие.

На трех музыкальных сценах фестиваля выступят "Мумий Тролль", Елена Темникова, "Звери", Jah Khalib, PRAVADA, Макс Барских, ESTRADARADA, Pendulum, "Би-2", Макс Корж, Guf, "Нервы", "АнимациЯ", Мот, Скруджи, Yellow Claw и многие другие. Десятки блогеров и спикеров проведут в течение двух дней встречи и лекции. Гостей VK Fest ждут разнообразные мастер-классы, спортивные игры на свежем воздухе, компьютерные турниры, конкурсы косплееров и сотни других развлечений. Фестиваль откроет новые возможности для творчества, а каждый пользователь сможет стать не только зрителем, но и участником VK Fest 2017.

Дополнительная информация для СМИ: +79235402019, Бондарев Александр, пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019.

 

 

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