"Швабе" представил авиаоперационную на ИННОПРОМ-2017

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех продемонстрировал проект мобильной гибридной операционной, расположенной на борту широкофюзеляжного самолета Ил-96-400Т. Презентация уникальной концепции воздушного медицинского отделения, не имеющей аналогов во всем мире, прошла в рамках ИННОПРОМ-2017.

На стенде Российского экспортного центра (РЭЦ) холдинг "Швабе" продемонстрировал инициативу "Автономная мобильная интеллектуальная гибридная операционная "АМИГО", выступая индустриальным партнером данного проекта. В реализации концепции задействованы Федеральный центр нейрохирургии и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

"На сегодняшний день ни в России, ни за ее пределами нет аналогичных проектов по разработке высокотехнологичного операционного отделения на борту самолета. Являясь инновационным холдингом, "Швабе" проявляет большую заинтересованность к участию в реализации данной идеи. В будущем с началом широкого применения таких мобильных операционных может быть решен вопрос о спасении человеческих жизней в условиях крайней необходимости, в том числе военных действий, при землетрясениях, авариях, терактах и других ЧС", - отметил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Стационарная версия интеллектуальной гибридной операционной в настоящее время действует в Тюмени на территории Федерального центра нейрохирургии (ФЦН). Проект запущен в 2015 году и благодаря своим уникальным возможностям позволяет выполнять самые сложные операции с применением высокотехнологичного оборудования, включая томограф высокого разрешения с очень широкой апертурой. Идея создания мобильного варианта данной операционной является авторской и принадлежит главному врачу ФЦН профессору Альберту Суфианову.

В числе преимуществ авиаоперационной - совмещение максимально быстрой и точной диагностики состояния всех органов и систем с хирургическим лечением, возможность целевого участия в операции нескольких бригад хирургов на разных анатомических областях.

"Впервые в мире станет возможным осуществление сложнейших операций без выноса аппаратуры и оборудования за борт самолета, что сегодня выполняют транспортные госпитали. Диагностика, операция и первый реанимационный период - все это будет проходить внутри самолета. Реализация проекта особенно важна для решения неразрешимых на сегодняшний день задач в нейрохирургии, когда пациент зачастую нетранспортабелен. Так, авиаоперационная может быть доставлена в ближайшую к больному точку, где прямо на месте на борту самолета будет проведена высококвалифицированная операция. В числе главных задач, которые сегодня стоят перед нами - создать внутри самолета полный комплекс соответствующих операционных, диагностических и антисептических условий, какие должны быть в настоящем госпитале, при этом не перегрузив воздушное судно и выстроив правильную логистику для нормального лечение пациента с последующей его доставкой в стационар", - сообщил ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской.

На ИННОПРОМ-2017 была предложена модель операционной на примере ее размещения в широкофюзеляжном отечественном самолете Ил-96-400Т с расчетом принципиальной схемы необходимых помещений на борту. Представленный макет включает один аппарат КТ и два операционных стола, что позволяет в случае необходимости работать сразу с двумя пациентами одновременно.

Представляя собой высокотехнологичную медицинскую услугу мирового качества, данный проект имеет экспортную направленность. Так, мобильная операционная может совершать полеты по запросу пациента. В частности, услуга востребована в странах СНГ, Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке, Бразилии, Австралии и Восточной Европе, куда в настоящее время компания выходит при поддержке Российского экспортного центра.

"Развитие высокотехнологичного экспорта входит в перечень приоритетных задач на государственном уровне. Сегодня Россия готова представлять уникальные технологии, порой не имеющие аналогов в мире. Для нас важно сотрудничество с холдингом "Швабе", проекты которого помогают формировать имидж России как производителя современной инновационной продукции", - отметил глава группы компаний Российского экспортного центра Петр Фрадков.