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Более 40% российских участников авиасалона МАКС-2017 - московские компании

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13 июля, 12:56 UTC+3

Всего в экспозиции "Сделано в Москве" будут участвовать порядка 40 столичных компаний

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МОСКВА, 13 июля 2017 г. /Пресс-служба МАКС/. По предварительным подсчетам, в международном авиакосмическом салоне МАКС-2017 примут участие около 430 российских представителей авиационного рынка. Из них порядка 200 - московские компании, то есть 46%.

"Москва в очередной раз подтверждает статус авиационной столицы России, - сказал Алексей Фурсин, руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. - Авиакосмическая отрасль - это не только самолеты и космические корабли. В создании летательных аппаратов участвуют компании из десятков смежных направлений. В этом году на нашем стенде будут представлены системы контроля, лазерное оборудование, электроника, системы связи, световое и измерительное оборудование, различные агрегаты для летательных аппаратов, аддитивные технологии и многое другое. Свои высокотехнологичные решения предложит малый и средний бизнес Москвы - они тоже находят все более широкое применение в большом авиапроме".

Всего в экспозиции "Сделано в Москве" будут участвовать порядка 40 столичных компаний. Среди их экспонатов участники и гости МАКСа увидят уникальный летающий мотоцикл.

Андрей Жуковский, руководитель выставочной программы "Сделано в Москве", отметил: "Выставки в современной экономике - один из основных драйверов роста, позволяющий раскрыть экспортный потенциал производственных компаний и выстроить для них новые каналы сбыта. Наш основной фокус - это малый и средний бизнес, которому мы помогаем выводить на рынок перспективные разработки. На выставках мы назначаем встречи с закупщиками, конструкторами крупных промышленных узлов, зарубежными заказчиками. Мы продвигаем высокотехнологичные стартапы и способствуем внедрению инженерных решений участников нашей программы в производственные цепочки".

Справка

Программа "Сделано в Москве", запущена при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы в конце 2016 г. Город компенсирует ее участникам существенную часть затрат на участие в российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях. Войти в реестр потенциальных экспонентов может любая московская производственная компания - для этого достаточно заполнить анкету на сайте программы: moscowcvb.ru.

МАКС входит в десятку крупнейших авиасалонов мира, а по количеству представленных летательных аппаратов - в тройку лидеров. Центральный элемент программы авиасалона - одно из самых масштабных авиашоу мира. Масштабный смотр достижений авиакосмической отрасли проводится с 1993 года. В 2017 году МАКС пройдет 18-23 июля в подмосковном городе Жуковском.

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