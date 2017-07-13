Более 100 мероприятий пройдет в рамках деловой программы форума "Армия-2017"

МОСКВА, 13 июля 2017 г. /Пресс-служба форума "Армия"/. С 22 по 27 августа в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017"в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот" запланирована обширная деловая программа. Более 100 мероприятий по 40 тематическим направлениям пройдет в дни работы форума.

"Научно-деловая программа форума пройдет в формате пленарных заседаний, конференций, круглых столов и брифингов, что позволит обсудить актуальные вопросы обороны и безопасности, дальнейшие направления совершенствования способов производства продукции военного назначения", - отметил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Участниками деловой программы станут более 10 000 представителей деловых кругов мировой военно-технической сферы - предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских и образовательных организаций, органов военного управления.

Форум уже зарекомендовал себя как высокоэффективное бизнес-мероприятие, он стал площадкой, на которой представители промышленности и органов государственной власти не просто обсуждают важные вопросы индустрии, но достигают конкретных договоренностей и заключают контракты. В этом году для проведения деловых встреч и переговоров также будут созданы максимально комфортные условия - мероприятия будут проходить в конференц-залах и аудиториях конгрессно-выставочного центра "Патриот", оборудованных всем необходимым для проведения переговоров, круглых столов и презентаций новейших разработок военных предприятий на самом высоком уровне. Решению деловых вопросов будет способствовать и то, что программой форума предусмотрена работа специалистов в дни, свободные от массового посещения.

Бизнес-дни, закрытые для массового посещения, пройдут 23 и 24 августа. Посещение форума специалистами и экспертами в бизнес-дни возможно по специальным бизнес-билетам, приобрести которые можно уже сейчас на официальном сайте мероприятия http://www.rusarmyexpo.ru либо через кассы партнеров - в этом году предусмотрено более 200 касс в Москве, Московской области и других регионах России. При покупке билета непосредственно в КВЦ "Патриот" в дни проведения форума цена будет выше на 40%.

Справка

По итогам форума в 2016 году в рамках заседаний по 24 тематическим направлениям было проведено более 100 круглых столов, брифингов и конференций, организаторами которых выступили 59 органов военного управления и 14 внешних организаций. Прямая связь в формате видеоконференции была организована с 52 абонентами от Калининграда до Хабаровска. В открытой части научно-деловой программы приняли участие 12 тыс. экспертов из 18 стран.