Елена Бегунова стала победителем народного голосования премии "Медиа-Менеджер России 2017"

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МОСКВА, 13 июля. В период с 1 мая по 6 июля на сайте национальной премии в области медиабизнеса "Медиа-Менеджер России" проходило народное голосование среди номинантов за звание самого популярного номинанта 2017 года. В опросе приняло участие 127 810 респондентов.
Народным героем онлайн-голосования с результатом в 48 244 голоса стала Елена Бегунова, генеральный директор ООО "МедиаНьюс".
Почетное второе место заняла Елена Массарская, издатель газет "Мой район.Москва" и "Малый бизнес", набрав тем самым 34 185 голосов.
Не менее значимое третье место со счетом в 3537 голосов заняла Елена Ревнякова, генеральный директор ООО "Аргументы и факты – Южный Урал".
Отметим, что лидерами онлайн-голосования стали номинанты категории "Печатные СМИ", которые, в свою очередь, являются представителями регионов.
Организаторы выражают огромную благодарность всем, кто принял участие в голосовании и поддержал номинантов.
Более подробную информацию о мероприятии можно найти по следующим ссылкам: http://corpmedia.ru/, http://www.media-manager.ru/, https://www.facebook.com/MediaNews8/.
*Данные показатели являются результатами народного голосования на сайте http://www.media-manager.ru. Мнение респондентов может не совпадать с мнением жюри.
Национальная премия "Медиа-Менеджер России" вручается с 2001 года. Премия учреждена в целях пропаганды наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте. Это отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии.
Организаторы: МедиаБизнес, Новости СМИ
При поддержке: ABC, АКАР, АКОС, АКМР, АНРИ, АРПП, ГИПП, КМПР, НАТ, РАМУ, РАР, РАСО, РАЭК, РФР, ФНР, Фонд АРТ, ИКТ, НАВК
Генеральный партнер: Газпром-медиа холдинг
Партнеры премии: UPM, МТС, СТС Медиа
Спонсоры премии: S-Медиа, Горячие линии
Официальная площадка: ресторан "Трамплин на Воробьёвых"
Декор партнеры: Enframe
Event-партнер: SLON group
Интеллектуальный партнер: Ernst&Young LLC
Директ-маркетинговое агентство City Mobile Post
Технический партнер: Bimagi
Официальный поставщик напитков: Coca-Cola, Серебряное наследие
Медиапартнер: Russ Outdoor
Продакшн-партнер: FreeMotion
Генеральный информационный партнер: Коммерсантъ
Официальный информационный партнер: Аргументы и Факты
Генеральный радиопартнер: Business FM
Региональный партнер: Благовест
Информационные партнеры: ТАСС, Авторадио, Российская газета
Информационные спонсоры: Эхо Москвы, Эксперт, Спорт-экспресс, Медиа Инфо Групп, Москва Инфо, Орфей, Телецентр Останкино, Вечерняя Москва, Труд, Комсомольская Правда, Красная Армия, Восток FM, Мир новостей
Информационные партнеры: Sostav.ru
Информационная поддержка: Известия, Прайм, Интерфакс, Радиопортал.ру, РЕД МЕДИА, PR News, Университет ТВ
Мониторинг партнеры: Медиалогия, SCAN, Brand Analytics