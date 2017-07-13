Елена Бегунова стала победителем народного голосования премии "Медиа-Менеджер России 2017"

МОСКВА, 13 июля. В период с 1 мая по 6 июля на сайте национальной премии в области медиабизнеса "Медиа-Менеджер России" проходило народное голосование среди номинантов за звание самого популярного номинанта 2017 года. В опросе приняло участие 127 810 респондентов.

Народным героем онлайн-голосования с результатом в 48 244 голоса стала Елена Бегунова, генеральный директор ООО "МедиаНьюс".

Почетное второе место заняла Елена Массарская, издатель газет "Мой район.Москва" и "Малый бизнес", набрав тем самым 34 185 голосов.

Не менее значимое третье место со счетом в 3537 голосов заняла Елена Ревнякова, генеральный директор ООО "Аргументы и факты – Южный Урал".

Отметим, что лидерами онлайн-голосования стали номинанты категории "Печатные СМИ", которые, в свою очередь, являются представителями регионов.

Организаторы выражают огромную благодарность всем, кто принял участие в голосовании и поддержал номинантов.

Более подробную информацию о мероприятии можно найти по следующим ссылкам: http://corpmedia.ru/, http://www.media-manager.ru/, https://www.facebook.com/MediaNews8/.

*Данные показатели являются результатами народного голосования на сайте http://www.media-manager.ru. Мнение респондентов может не совпадать с мнением жюри.

Справка

Национальная премия "Медиа-Менеджер России" вручается с 2001 года. Премия учреждена в целях пропаганды наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте. Это отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии.

Организаторы: МедиаБизнес, Новости СМИ

При поддержке: ABC, АКАР, АКОС, АКМР, АНРИ, АРПП, ГИПП, КМПР, НАТ, РАМУ, РАР, РАСО, РАЭК, РФР, ФНР, Фонд АРТ, ИКТ, НАВК

Генеральный партнер: Газпром-медиа холдинг

Партнеры премии: UPM, МТС, СТС Медиа

Спонсоры премии: S-Медиа, Горячие линии

Официальная площадка: ресторан "Трамплин на Воробьёвых"

Декор партнеры: Enframe

Event-партнер: SLON group

Интеллектуальный партнер: Ernst&Young LLC

Директ-маркетинговое агентство City Mobile Post

Технический партнер: Bimagi

Официальный поставщик напитков: Coca-Cola, Серебряное наследие

Медиапартнер: Russ Outdoor

Продакшн-партнер: FreeMotion

Генеральный информационный партнер: Коммерсантъ

Официальный информационный партнер: Аргументы и Факты

Генеральный радиопартнер: Business FM

Региональный партнер: Благовест

Информационные партнеры: ТАСС, Авторадио, Российская газета

Информационные спонсоры: Эхо Москвы, Эксперт, Спорт-экспресс, Медиа Инфо Групп, Москва Инфо, Орфей, Телецентр Останкино, Вечерняя Москва, Труд, Комсомольская Правда, Красная Армия, Восток FM, Мир новостей

Информационные партнеры: Sostav.ru

Информационная поддержка: Известия, Прайм, Интерфакс, Радиопортал.ру, РЕД МЕДИА, PR News, Университет ТВ

Мониторинг партнеры: Медиалогия, SCAN, Brand Analytics