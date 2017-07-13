"Швабе" и китайская UniStrong договорились об укреплении партнерства

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех и крупнейший в Китае разработчик спутникового оборудования Shenzhen UniStrong Science & Technology Co., Ltd. заключили соглашение о продолжении сотрудничества. На новом этапе взаимодействия партнеры намерены существенно расширить присутствие совместных продуктов на внешних рынках.

Со стороны "Швабе" участником кооперации выступает предприятие холдинга - Уральский оптико-механический завод (УОМЗ). Сегодня на его производственной площадке осуществляется локализация выпуска линейки высокоточного геодезического спутникового оборудования Genesis, разработанного совместно с КНР. В продолжение действующего партнерства планируется сосредоточиться на развитии внешнеторговой деятельности в отношении данной продукции.

"На сегодняшний день УОМЗ завершает комплекс сертификационных испытаний и планирует начать серийное производство аппаратуры Genesis. Данная техника является логическим продолжением и гармонично дополняет линейку геодезической продукции, серийно выпускаемой УОМЗ. Сегодня по данному контракту в числе главных задач - выход изделий на новые рынки сбыта, приоритетными из которых для нас являются страны Ближнего зарубежья", - отметил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Напомним, холдинг и UniStrong Science & Technology Co., Ltd. подписали контракт о локализации производства геодезической аппаратуры в ноябре 2016 года. Взаимодействие предполагает выпуск на территории РФ оборудования для проведения кадастровых и геодезических работ, включая разработку и внедрение российского ПО.

В составе линейки Genesis пять продуктов - смарт-терминал, мультисистемные многочастотные спутниковые приемники, базовая станция и полевой контролер - все поддерживают основные глобальные навигационные спутниковые системы: российский ГЛОНАСС, китайскую BEIDOU, американскую GPS и европейскую GALILEO.