"Швабе" и китайская UniStrong договорились об укреплении партнерства

Сарсания: Джорджевич уйдет в аренду, "Зенит" не хочет его совсем терятьСпорт 13 июля, 16:19
МГУ и WADA договорились о пошаговой аккредитации антидопинговой лаборатории в МосквеСпорт 13 июля, 16:14
Выступление Лаврова в Берлине. ВидеотрансляцияПолитика 13 июля, 16:12
Сорокин: строящиеся стадионы ЧМ-2018 в течение лета приступят к засеву газонаСпорт 13 июля, 16:04
"Швабе" показал интеллектуальный светофор на ИННОПРОМ-2017Новости партнеров 13 июля, 16:02
Сарсания: Кержаков назначен на интересную и важную должность в пирамиде ФК "Зенит"Спорт 13 июля, 16:00
РЖД и китайская ZJSG могут создать СП для организации логоцентров в РФ и странах АТРТранспорт 13 июля, 15:46
Фурсенко: Кержаков завершил карьеру, "Зенит" устроит ему торжественные проводыСпорт 13 июля, 15:42
Сорокин: организовать жеребьевку ЧМ-2018 в Кремле будет сложно, но это того стоитСпорт 13 июля, 15:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех и крупнейший в Китае разработчик спутникового оборудования Shenzhen UniStrong Science & Technology Co., Ltd. заключили соглашение о продолжении сотрудничества. На новом этапе взаимодействия партнеры намерены существенно расширить присутствие совместных продуктов на внешних рынках.
Со стороны "Швабе" участником кооперации выступает предприятие холдинга - Уральский оптико-механический завод (УОМЗ). Сегодня на его производственной площадке осуществляется локализация выпуска линейки высокоточного геодезического спутникового оборудования Genesis, разработанного совместно с КНР. В продолжение действующего партнерства планируется сосредоточиться на развитии внешнеторговой деятельности в отношении данной продукции.
"На сегодняшний день УОМЗ завершает комплекс сертификационных испытаний и планирует начать серийное производство аппаратуры Genesis. Данная техника является логическим продолжением и гармонично дополняет линейку геодезической продукции, серийно выпускаемой УОМЗ. Сегодня по данному контракту в числе главных задач - выход изделий на новые рынки сбыта, приоритетными из которых для нас являются страны Ближнего зарубежья", - отметил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.
Напомним, холдинг и UniStrong Science & Technology Co., Ltd. подписали контракт о локализации производства геодезической аппаратуры в ноябре 2016 года. Взаимодействие предполагает выпуск на территории РФ оборудования для проведения кадастровых и геодезических работ, включая разработку и внедрение российского ПО.
В составе линейки Genesis пять продуктов - смарт-терминал, мультисистемные многочастотные спутниковые приемники, базовая станция и полевой контролер - все поддерживают основные глобальные навигационные спутниковые системы: российский ГЛОНАСС, китайскую BEIDOU, американскую GPS и европейскую GALILEO.