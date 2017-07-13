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"Швабе" показал интеллектуальный светофор на ИННОПРОМ-2017

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13 июля, 16:02 UTC+3

Благодаря функции панорамной видеосъемки дорожные службы осуществляют удаленный контроль за безопасностью на перекрестке посредством ПК или мобильного устройства

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© Холдинг "Швабе""

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех продемонстрировал опытный образец дорожного светофора с системой видеомониторинга на выставке ИННОПРОМ-2017.

Светофор, разработанный специалистами предприятия холдинга "Швабе" - Уральского оптико-механического завода (УОМЗ), оснащен видеокамерой с обзором 360 градусов. Благодаря функции панорамной видеосъемки дорожные службы осуществляют удаленный контроль за безопасностью на перекрестке посредством ПК или мобильного устройства.

"Устройство, разработанное в рамках проекта "Умный город", фиксирует такие нарушения, как наезд на пешеходный переход, стоп-линию, а также остановку в неположенном месте и другие", - отметил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

В рамках реализации экосистемного проекта Ростеха "Умный город" программы "Цифровая экономика России", который улучшает качество жизни граждан и деятельности бизнеса за счет повышения эффективности использования городской и региональной инфраструктур, наряду со светофорами и видеокамерами холдинг "Швабе" выпускает дорожные знаки, уличные светильники, фото- и видеофиксаторы, а также другие приборы - сегодня данные изделия активно внедряются в практическое применение в большинстве городов РФ.

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