"Швабе" показал интеллектуальный светофор на ИННОПРОМ-2017

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех продемонстрировал опытный образец дорожного светофора с системой видеомониторинга на выставке ИННОПРОМ-2017.

Светофор, разработанный специалистами предприятия холдинга "Швабе" - Уральского оптико-механического завода (УОМЗ), оснащен видеокамерой с обзором 360 градусов. Благодаря функции панорамной видеосъемки дорожные службы осуществляют удаленный контроль за безопасностью на перекрестке посредством ПК или мобильного устройства.

"Устройство, разработанное в рамках проекта "Умный город", фиксирует такие нарушения, как наезд на пешеходный переход, стоп-линию, а также остановку в неположенном месте и другие", - отметил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

В рамках реализации экосистемного проекта Ростеха "Умный город" программы "Цифровая экономика России", который улучшает качество жизни граждан и деятельности бизнеса за счет повышения эффективности использования городской и региональной инфраструктур, наряду со светофорами и видеокамерами холдинг "Швабе" выпускает дорожные знаки, уличные светильники, фото- и видеофиксаторы, а также другие приборы - сегодня данные изделия активно внедряются в практическое применение в большинстве городов РФ.