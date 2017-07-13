Почти 500 тыс. новых учебников поступят в школы Карачаево-Черкесии к 1 сентября

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ЧЕРКЕССК, 13 июля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в новом учебном году на 100% обеспечат школьников бесплатными учебниками, для этого приобретено почти 500 тыс. экземпляров, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.
"Правительством КЧР по заявкам образовательных организаций республики закуплены новые учебники для учащихся с 1 по 11 класс. Всего приобретено 451 тыс. 644 учебников по всем предметам. Таким образом, все учащиеся образовательных школ республики к 1 сентября 2017 получат учебники из школьных библиотек", - говорится в сообщении.
Глава республики Рашид Темрезов поручил Министерству образования и науки КЧР обеспечить жесткий контроль за предоставлением школьникам бесплатных учебников по всем общеобразовательным предметам, утвержденным федеральным образовательным стандартом.
Директор лицея №1 города Усть-Джегута Татьяна Черняева рассказала ТАСС, что учебники сейчас стоят дорого, для родителей накладно покупать их самим, особенно многодетным семьям. "К примеру, учебник по литературе в двух частях обходится в 1 тысячу рублей. Многодетным или малообеспеченным семьям это всегда доставляло большие трудности. Тот факт, что сегодня по поручению главы республики закуплены новые учебники для всех учащихся школ КЧР, значительно повлияет на образовательный процесс и позволит повысить качество преподавания", - считает педагог.
В КЧР работают 182 общеобразовательные школы, в них обучаются около 50 тыс. детей.