Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 500 тыс. новых учебников поступят в школы Карачаево-Черкесии к 1 сентября

Новости партнеров
13 июля, 16:59 UTC+3

Все учащиеся образовательных школ республики к 1 сентября 2017 получат учебники из школьных библиотек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 13 июля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в новом учебном году на 100% обеспечат школьников бесплатными учебниками, для этого приобретено почти 500 тыс. экземпляров, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

"Правительством КЧР по заявкам образовательных организаций республики закуплены новые учебники для учащихся с 1 по 11 класс. Всего приобретено 451 тыс. 644 учебников по всем предметам. Таким образом, все учащиеся образовательных школ республики к 1 сентября 2017 получат учебники из школьных библиотек", - говорится в сообщении.

Глава республики Рашид Темрезов поручил Министерству образования и науки КЧР обеспечить жесткий контроль за предоставлением школьникам бесплатных учебников по всем общеобразовательным предметам, утвержденным федеральным образовательным стандартом.

Директор лицея №1 города Усть-Джегута Татьяна Черняева рассказала ТАСС, что учебники сейчас стоят дорого, для родителей накладно покупать их самим, особенно многодетным семьям. "К примеру, учебник по литературе в двух частях обходится в 1 тысячу рублей. Многодетным или малообеспеченным семьям это всегда доставляло большие трудности. Тот факт, что сегодня по поручению главы республики закуплены новые учебники для всех учащихся школ КЧР, значительно повлияет на образовательный процесс и позволит повысить качество преподавания", - считает педагог.

В КЧР работают 182 общеобразовательные школы, в них обучаются около 50 тыс. детей. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
5
Югра презентует инвестиционный потенциал на "Иннопроме-2017"
5
В главном офисе уральских газовиков открылась выставка всемирно известного художника
7
В "Макаровском квартале" завершен нулевой цикл
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Тульской области в результате крупной аварии погибли пять человек
2
Лавров: Россия не будет ввязываться в переговоры об условиях снятия санкций
3
В Абхазии задержали подозреваемых по делу об убийстве туриста из России
4
Песков вновь подтвердил, что турбины для Крыма были изготовлены в России
5
Нидерланды уведомили ООН о планах провести суд по делу об авиакатастрофе Boeing
6
Внешний долг РФ вырос с начала года на 3%
7
Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья
Темы дня
Реклама