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Диалог между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом продолжится в Италии

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13 июля, 17:48 UTC+3

X Евразийский форум в Вероне пройдет 19-20 октября 2017 года. Организаторами данного ежегодного мероприятия выступают ассоциация "Познаем Евразию" и фонд "Росконгресс"

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Москва, 13 июля /Росконгресс/ - В Москве в четверг состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с председателем совета директоров АО "Банк Интеза", президентом Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.

Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой X Евразийского форума в Вероне (Италия), в числе которых основные направления программы и состав участников мероприятия. Главная тема X Евразийского форум в Вероне — "Искусство инноваций". В рамках форума запланировано проведение сессий, посвященных вопросам политического взаимодействия, кибербезопасности, развития экономики, социальной сферы, энергетики, здравоохранения, культуры и туризма.

Антон Кобяков подчеркнул значимость форума для налаживания диалога между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом по вопросам политического и экономического сотрудничества. В мероприятии принимают участие представители деловых кругов, политические и общественные деятели, дипломаты, эксперты, журналисты ЕС и ЕАЭС.

Антонио Фаллико в свою очередь отметил, в что числе ключевых участников Евразийского форума в этом году — председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони.

X Евразийский форум в Вероне пройдет 19-20 октября 2017 года. Организаторами данного ежегодного мероприятия выступают ассоциация "Познаем Евразию" и фонд "Росконгресс".

Для справки

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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