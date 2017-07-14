Промсвязьбанк заявил, что соответствует новым требованиям Банка России по рейтингам

МОСКВА, 13 июля 2017 года. Промсвязьбанк, являющийся системно значимым банком и имеющий рейтинг "ruA" от национального рейтингового агентства АО "Эксперт РА", сообщает, что соответствует новым требованиям Банка России в части инвестирования средств НПФ и военной ипотеки, при расчете собственных средств профучастников рынка ценных бумаг, а также соответствует уровням рейтингов для формирования Ломбардного списка.

Соответствующие решения Банка России были опубликованы на сайте регулятора и вступают в силу с 14 июля 2017 года. В целях соблюдения ряда пунктов положения Банка России № 580-П от 1 марта 2017 года для инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ и накоплений военной ипотеки для банковских активов (облигации и депозиты), установлено требование к рейтингу на уровне не ниже "ruA-" по национальной шкале "Эксперт РА".

Также начиная с 14 июля 2017 года при включении в Ломбардный список Банка России облигаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также облигаций кредитных организаций будет требоваться наличие у выпусков (эмитентов) указанных ценных бумаг кредитного рейтинга на уровне не ниже "ruВВВ", присвоенного рейтинговым агентством АО "Эксперт РА".

О Промсвязьбанке

ПАО "Промсвязьбанк" (Москва, год основания - 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 144 млрд рублей по состоянию на 01.04.2017 согласно данным по МСФО. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому банку реконструкции и развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - ПАО МКБ в рамках РЕПО.

Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poor’s (прогноз негативный), "Ba3" Moody’s Investors Service (прогноз негативный) и рейтинг российского агентства RAEX (Эксперт РА) на уровне ruA, прогноз "Стабильный". В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место.

Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook.

Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru