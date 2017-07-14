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Промсвязьбанк и Челябинская область подписали соглашение о сотрудничестве

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14 июля, 11:50 UTC+3

Документ предусматривает партнерство банка с администрацией региона в создании условий для развития бизнеса любого масштаба

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МОСКВА, 13 июля 2017 года. Председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев и губернатор Челябинской области Борис Дубровский провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает партнерство банка с администрацией региона в создании условий для развития бизнеса любого масштаба, внедрение эффективных и надежных финансовых инструментов в работу компаний, активное участие в повышении финансовой грамотности населения, предоставление высококачественных и доходных продуктов жителям Челябинской области и помощь в реализации социальных и культурных проектов.

"Мы ожидаем конкретные результаты, - прокомментировал подписание Борис Дубровский. - В первую очередь, это участие банка в проектах, направленных на поддержку электротранспорта в Магнитогорске и Челябинске. Рассчитываем, что соглашение поможет привлекать больше инвесторов на принципах государственно-частного партнерства. Этот механизм уже доказал свою действенность, и его можно успешно применять для развития территорий муниципалитетов".

За 10 лет работы в регионе банк зарекомендовал как надежный финансовый партнер, накопил серьезную экспертизу и в сотрудничестве с администрацией сможет эффективно реализовывать как банковские, так и социальные проекты.

За это время клиентами банка стали более 37 тысяч жителей и почти 3 500 компаний и индивидуальных предпринимателей. Заработную плату на карты банка получают более 350 крупных компаний региона.

"Сегодняшнее соглашение предусматривает совместную работу с профильным для банка сегментом - компаниями малого и среднего бизнеса, физическими лицами, бюджетниками. Задачи банка, которые он реализует в целом в масштабах страны, это сделать кредиты доступными, сервис более удобным. Сверив часы с руководством области, надеемся быть полезными жителям Челябинской области", - прокомментировал Дмитрий Ананьев.

О Промсвязьбанке

ПАО "Промсвязьбанк" (Москва, год основания - 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 144 млрд рублей по состоянию на 01.04.2017 согласно данным по МСФО. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - ПАО МКБ в рамках РЕПО.

Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poor’s (прогноз негативный), "Ba3" Moody’s Investors Service (прогноз негативный) и рейтинг российского агентства RAEX (Эксперт РА) на уровне ruA, прогноз "Стабильный". В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место.

Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook.

Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru

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