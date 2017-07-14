В "Швабе" прошел образовательный семинар для неонатологов

Холдинг "Швабе" выступил соорганизатором II Научно-практического семинара "Респираторная терапия в неонатологии" с участием врачей из Германии и Швеции. Мероприятие проходило с 30 июня по 2 июля в Москве.

Участниками семинара, организованного в Центре корпоративного управления холдинга - Доме оптики, стали более 40 специалистов неонатального профиля из регионов России, Киргизии и Азербайджана. Ведущие практикующие врачи отрасли продемонстрировали методики решения актуальных задач с помощью аппарата искусственной вентиляции легких и неонатального стола "Швабе". Сегодня данная продукция успешно применяется во многих учреждениях родовспоможения страны.

"Являясь одним из ведущих российских производителей неонатальной техники, холдинг поддерживает тесное взаимодействие с сообществом врачей-неонатологов. Опираясь на опыт и потребности практикующих специалистов в производстве медоборудования, мы создаем максимально эффективную технику для решения конкретных актуальных задач в сфере неонатологии. В частности, подобные научно-практические семинары повышают профессиональный уровень врачей и способствуют повышению качества выпускаемых изделий", - отметил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

В рамках семинара рассматривались основные принципы механической искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также особенности СИПАП-терапии и неинвазивной ИВЛ в неонатологии. Врачи также обсудили спорные респираторные стратегии в неонатологии и пути решения ситуационных задач по подбору параметров ИВЛ. Практическая часть семинара проводилась на технике холдинга - аппарате ИВЛ для новорожденных SLE 5000 и неонатальном столе с автоматическим поддержанием температуры обогрева СНО, производства предприятия "Швабе" - Уральского оптико-механического завода.

На встрече также рассматривался опыт работы отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных в медучреждениях Швеции и методики ИВЛ, применяемые в Германии.

II Научно-практический семинар "Респираторная терапия в неонатологии" организован Межрегиональной общественной организацией содействия развитию неонатологии "Ассоциация неонатологов" при поддержке холдинга "Швабе".