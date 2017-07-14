В Крыму с успехом проходят "Большие гастроли"

МОСКВА, 14 июля 2017 г. /Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности/. Гастроли Государственного академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева стартовали в Евпатории 8 июля. Далее познакомиться с постановками театра смогли зрители Севастополя, Ялты и Феодосии. Гастроли завершатся 17 июля в ДК "Корабел" (Керчь). В программе - знаменитые романтические балеты, "Жизель, или Вилисы" Адольфа Адана и "Золушка" Сергея Прокофьева. Выступления проходят в рамках федеральной программы "Большие гастроли".

Государственный академический театр классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева - это уникальный авторский балетный театр, любимый зрителями разных стран и поколений. Вот уже четыре десятилетия репертуар театра включает в себя как исторические реконструкции, так и оригинальные современные постановки. Труппа известна своими солистами и педагогами, бывшими ведущими солистами Большого театра, в театре были воспитаны несколько поколений высокопрофессиональных артистов балета, многие из которых стали обладателями престижных международных наград, в том числе премий Парижской академии танца.

Федеральный проект "Большие гастроли" существует с 2014 года и направлен на формирование общего культурного пространства России. В федеральной программе принимают участие ведущие драматические и музыкальные театры страны, а также театры кукол из Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля. География российской программы простирается от Калининграда до Владивостока, от Севастополя до Петропавловска-Камчатского. Гастроли проходят в 50 регионах России, в общей программе этого года принимают участие более 30 театров, генеральным партнером является благотворительный фонд "Искусства, наука и спорт". Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами и полным актерским составом спектакля, при участии звезд отечественного театра.

Организатор программы - Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности, учрежденный Министерством культуры Российской Федерации для формирования, координации и реализации полномасштабных театральных гастролей. Генеральный партнер - благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

Официальный сайт программы "Большие гастроли" - http://большиегастроли.рф.